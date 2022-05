Veľká predpoveď počasia: Prečo počasie poteší deti?

Na rozhraní jari a leta je počasie ako na hojdačke – teplé dni sa striedajú s chladnejšími, opätovne sa vracajú aj ranné mrazy. Predsa nás však čakajú aj príjemné letné chvíle, ktoré potešia napríklad aj naše deti. Čo nám prinesie nástup júna ako začiatku meteorologického leta?





„Pre jarné obdobie je typické, že prostredie je ešte vychladnuté po zime – hlavne zemský povrch. Keď k nám aj dočasne prúdi teplý vzduch, dostáva sa do tohto chladnejšieho prostredia a v konečnom dôsledku to na dlhodobejšie oteplenie nestačí,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Ako dodal, prechodné oteplenia sú prerušované vpádmi chladnejšieho vzduchu, čo má na svedomí veľkopriestorová cirkulácia v Európe.„Keď sú nad Atlantickým oceánom aktívne tlakové níže, vytvára to predpoklad pre prúdenie teplého vzduchu nad náš kontinent. Keď aktívne nie sú, podmienky pre prúdenie teplého vzduchu do Európy sú komplikovanejšie – a to sa deje aj teraz. V oblasti medzi Azorskými a Britskými ostrovmi sa dlhodobo udržiava tlaková výš, ktorá občas vysúva výbežok až smerom k Islandu – a tak do Európy často prúdi chladnejší vzduch. V juhozápadnej a južnej Európe už prevláda teplé počasie zodpovedajúce blížiacemu sa letu, no sever a severozápad kontinentu ostáva studený. Slovensko je niekde medzi tým a prejavuje sa to napríklad tak, že na krajnom juhozápade našej krajiny sa tohtoročný máj zrejme zaradí do skupiny najteplejších, na severovýchode však skončí až v druhej desiatke,“ vysvetlil Pavel Faško.Prekvapujúco môže vyznievať skutočnosť, že máj bude v niektorých oblastiach Slovenska patriť k najteplejším, keďže sme nezažili výraznejšie obdobie letných horúčav. „Tridsiatky“ sa počas tohtoročného mája vyskytli len v dvoch dňoch – vo štvrtok 12. mája zaznamenali tropický deň na viacerých staniciach Slovenska. Najteplejšie bolo v Hurbanove a v Mužli, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla 31,6 °C, Žiharec mal 31 °C, Rimavská Sobota 30,6 °C a Rožňava 30,3 °C.Naposledy zaznamenali tropický deň v piatok 20. mája opäť v Mužle, kde najvyššia denná teplota dosiahla 30,3 °C. Údaj o priemernej teplote však zahŕňa aj teplotu vzduchu večer a ráno – a práve tieto hodnoty často prispievajú k pomerne vysokému priemeru.Na druhej strane sa k nám stále vracajú aj ranné prízemné mrazíky – dokonca aj v noci zo stredy na štvrtok 26. mája. Cez víkend nás čaká ochladenie, a tak je podľa Faška možné, že bude pri zemi mrznúť aj v nedeľu 29. mája ráno – najmä v horských údoliach a kotlinách.„Ale na budúci týždeň bude Medzinárodný deň detí a na 1. júna sa zatiaľ rysuje príjemné letné počasie, o deň neskôr opäť možno aj s teplotami nad tropickou hranicou 30 stupňov. Pre radosť detí teda nastane krátke leto a po ňom síce príde ochladenie, nemusí však už byť veľmi výrazné,“ dodal Pavel Faško zo SHMÚ.Podľa jeho slov však ostávajú problémom chýbajúce veľkopriestorové zrážky, vďaka čomu sú na mnohých miestach Slovenska podpriemerné zrážkové úhrny.

SOBOTA 28. 5. 2022

Prevažne polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 17°C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

SZ vietor 3 až 8 m/s



NEDEĽA 29. 5. 2022

Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 9° až 2°C

Maximálna teplota: 15° až 21°C

Z vietor do 4 m/s



PONDELOK 30. 5. 2022

Prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 8° až 2°C

Maximálna teplota: 15° až 22°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 31. 5. 2022

Premenlivá oblačnosť a miestami, najmä na severe prehánky a búrky.

Minimálna teplota: 10° až 4 °C

Maximálna teplota: 19° až 26°C

J vietor 2 až 6 m/s



STREDA 1. 6. 2022

Jasno až polooblačno. V priebehu dňa miestami prehánky alebo aj búrky.

Minimálna teplota: 15° až 7 °C

Maximálna teplota: 21° až 28°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 2. 6. 2022

Jasno.

Minimálna teplota: 15° až 10 °C

Maximálna teplota: 22° až 29 °C

J vietor 2 až 6 m/s



PIATOK 3. 6. 2022

Prehánky, búrky.

Minimálna teplota: 14° až 5 °C

Maximálna teplota: 20° až 28 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk Foto: codnes.sk