Ubytovatelia, ktorí prichýlili utečencov z Ukrajiny, dostanú príspevok za ich ubytovanie aj počas leta

ubytovanie

ubytovanie

Počty ešte narastú

ubytovanie

ubytovaných

ubytovaných

ubytovanie

Bezplatné ubytovanie

ubytovanie

ubytovanie

ubytovaný

ubytovanie

Ubytovanie

ubytovanie

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Príspevok zautečencov z Ukrajiny bude možné získať aj počas letného obdobia. Minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) po tohtotýždňovom rokovaní vlády totiž informoval, že v príprave je nové nariadenie vlády, ktorým sa má predĺžiť obdobie čerpania príspevku.Ako ďalej informoval, nariadenie má upravovať nielen príspevok za, ale aj stravovanie. Prvýkrát by sa malo uplatňovať za mesiac jún.Podľa Mikulca zatiaľ nie je známe, na aké dlhé obdobie bude možné o príspevok žiadať, no predpokladá sa, že to bude platiť na celé letné obdobie. V prvom rade bude potrebná dohoda medzi rezortmi.Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku v súčasnosti upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca.Ministerstvo v rámci vyplácania príspevku zaza mesiace február a marec 2022 vyplatilo obciam a mestám 2,5 milióna eur pre 6 648 ubytovateľov, ktorí poskytli prístrešie 24 463 odídencom. Počty ubytovateľov iodídencov budú však podľa rezortu vyššie.Ministerstvo vnútra na základe informácií od miest a obcí predbežne eviduje viac ako 30-tisíca takmer osemtisíc ubytovateľov. Predbežná suma na príspevky zaza mesiac apríl 2022 je 4,6 milióna eur.Podmienkou pre vyplatenie príspevku zapodľa zákona o azyle je zmluva medzi vlastníkom a odídencom predložená obci.Ubytovateľ musí navyše obci predložiť výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytolodídenec je povinný raz mesačne obci osobne oznámiť, že mu oprávnená osoba poskytujemusí byť odídencovi navyše poskytnuté bezodplatne. Za splnenie zákonných podmienok na vyplatenie príspevkov zodpovedajú mestá a obce tak, aby v prípade budúcich kontrol mali k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.Rezort vnútra má na starosti vyplácanie príspevkov zapodľa zákona o azyle na základe prehľadov od obcí a po kontrole v štátnych informačných systémoch.