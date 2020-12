VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Snehu je čoraz menej. Udrží sa?

Doterajšia zima je zatiaľ skúpa na sneh. Hoci sa blíži polovica decembra, s výnimkou horských polôh sme nezažili výdatnejšie sneženie, po ktorom by ostala aj mäkká a biela snehová perina. „Dochádza k akémusi oneskorovaniu výskytu prvého dňa so snehovou pokrývkou, čo súvisí s teplotnými podmienkami na konci jesene a na začiatku zimy. Tie neumožňujú, aby sa snehová pokrývka vytvorila,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Ako dodal, napríklad na Kolibe sa prvá snehová pokrývka vytvárala obvykle v novembri. Po roku 2001 mala iba dva razy, v rokoch 2002 a 2006, premiéru až v decembri. V roku 2003 a 2012 dokonca prvý raz nasnežilo už v októbri.



„V posledných rokoch sa však výskyt prvého snehu na Kolibe posúva na december, iba dva razy, v rokoch 2017 a 2018, sa snehová vrstva vytvorila už v novembri. V zime 2015/2016 bol dokonca prvý deň so snehovou pokrývkou zaznamenaný až 2. januára,“ vysvetlil Pavel Faško. „Napríklad na letisku v Bratislave sa naposledy snehová pokrývka s hrúbkou jeden centimeter vyskytla 2. decembra 2019 ráno. Teda vyše roka tu nebola žiadna súvislá vrstva snehu, len príležitostne možno nejaký poprašok. To je povážlivé a veľmi nezvyčajné.“



O tom, aký charakter majú súčasné zimy, svedčí aj počet dní so snehovou pokrývkou. Napríklad na Kolibe od zimy 2019/2020 až dodnes bol sneh dokopy len 10 dní, a to v štyroch krátkych obdobiach – od 2. do 6. decembra 2019, potom 13. decembra 2019, 20. januára 2020 a napokon 30. januára 2020.

„Teda aj keď sa snehová vrstva vytvorila, trvala veľmi krátko, vo väčšine prípadov len jeden deň. Tak to bolo aj túto zimu, keď sneh, ktorý napadal 3. decembra 2020, tiež vydržal len chvíľu. Navyše za celý tento čas tu najvyššia snehová pokrývka dosiahla len 6 centimetrov. Podobne je však na tom aj oblasť pod Tatrami. Konkrétne v Poprade minulú zimu prvý raz nasnežilo 3. decembra a až do súčasnosti tu bolo len 51 dní so snehovou pokrývkou. Trvanie snehovej pokrývky bolo v Poprade až osemkrát prerušené a to opäť nie je v poriadku. Navyše aj tu snehová pokrývka za celý tento čas dosiahla najviac 8 centimetrov, čo bolo 13. februára 2020. Teda nikdy nenadobudla dvojcifernú hodnotu. Znamená to, že snehu je v posledných rokoch celkovo málo,“ uviedol Faško.



Pre porovnanie, Bratislava napríklad zažila na svoje pomery nezvykle vytrvalú zimu v rokoch 1995/96, kedy sa tu snehová pokrývka s malými prestávkami udržala celých 120 dní, teda približne štyri mesiace! „Bola to veľmi zaujímavá sezóna, hoci odvtedy uplynulo len štvrťstoročie. Prvý deň so snehovou pokrývkou zaznamenali na Kolibe 4. novembra 1995 a posledný až 14. apríla 1996. Najviac, až 36 cm snehu tu bolo 14. marca. V Poprade bol sneh od 3. novembra 1995 do 13. apríla 1996 a snehová pokrývka tu s prestávkami vydržala 130 dní,“ vysvetlil Pavel Faško.



V posledných rokoch teda majú zimy celkom iný charakter a zatiaľ sa k tým teplejším radí aj tá tohtoročná. „Stále pretrváva tlaková níž v západnej až juhozápadnej Európe a nad Ruskom sa rozprestiera mohutná tlaková výš, pričom my sme potom medzi nimi v priestore teplého južného prúdenia,“ doplnil Faško. Podľa predpovedných modelov sa táto situácia s veľkou pravdepodobnosťou nezmení ani do Vianoc, ale na definitívne závery je ešte priskoro.



Hoci sú priemerné hodnoty snehovej pokrývky čoraz nižšie, nemožno z toho usudzovať, že sneh už nenapadne a nebude spôsobovať problémy. „Môže sa stať niečo podobné, ako teraz v južných Alpách, keď pri výdatných zrážkach napadne veľmi veľa snehu – tak ako to bolo v oblasti severného Talianska a zasiahlo to aj časť Korutánska, Južného Tirolska a Švajčiarska. Nedá sa vylúčiť, že sa niečo podobné ešte zopakuje aj u nás. Spomeňme si napríklad na koniec januára 2015, keď v Bratislave na Kolibe napadlo takmer pol metra snehu,“ uzavrel Pavel Faško zo SHMÚ.

