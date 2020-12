Holého novela o verejnom obstarávaní prináša chaos a netransparentnosť, ostro kritizuje Hlivák

Niekomu prekáža doterajšia práca ÚVO

Nie všetci budú mať rovnaké príležitosti

12.12.2020 - Novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého prináša do verejného obstarávania len chaos a netransparentnosť, pričom postupne odstaví Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).Myslí si to predseda úradu Miroslav Hlivák, ktorý aj v ďalších oblastiach ostro kritizoval zverejnený legislatívny návrh, ktorý je na medzirezortnom pripomienkovom konaní.Podľa Hliváka ďalšie ohlásené zmeny zákonov svedčia taktiež o tom, že niekomu prekáža doterajšia práca ÚVO. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy riaditeľka tlačového odboru a hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková."Keď súčasné vedenie výkonnej moci bolo v opozícii, na náš úrad sa s dôverou obracali s podnetmi, ktoré sme preskúmali a veľakrát im dali za pravdu, že bol porušený zákon. Pán Holý neprezentuje realitu, ktorá nastane po novele. Verejné nákupy sa budú riadiť paragrafmi, ktoré nezaručujú transparentnosť. Príkladom je, že novela ruší súťaže do viacerých limitov, ten najvyšší ide do 5,3 milióna pre stavebné práce," upozornil Hlivák.Šéf ÚVO je presvedčený, že ak vstúpi do platnosti novela zákona z dielne Štefana Holého, nie všetci podnikatelia budú mať rovnaké príležitosti dostať sa k zákazkám a nebudú môcť v týchto zákazkách žiadať nápravu. Úrad navyše tieto zákazky podľa neho nebude môcť skontrolovať."V oklieštených limitoch, v ktorých nateraz ešte budeme môcť kontrolovať zákazky, sa úradu obmedzuje jeho činnosť. Novela má napríklad zaviesť to, že úrad počas svojho konania nebude môcť žiadať informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo finančnej správy," dodal Hlivák.Podľa predsedu ÚVO v novele chýbajú systémové opatrenia pre postihovanie zneužívania uvoľnených pravidiel a pre zníženie vplyvu politikov na verejné nákupy v podobe profesionalizácie verejného obstarávania."K novele pána Holého náš úrad predloží pripomienky a budeme pokračovať aj v odbornej debate s Európskou komisiou. Verím, že verejnosť bude venovať pozornosť debate okolo novely pána vicepremiéra, keďže ide o nastavovanie pravidiel, podľa ktorých bude štát nakupovať za peniaze nás všetkých," dodal Hlivák.