VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tri scenáre pre počasie na Vianoce

Hoci Vianoce sú už o týždeň tu, niet väčšej záhady než odpoveď na otázku, či budú zasnežené a biele, alebo skôr „na blate“, ako sme si už zvykli.





„Tento rok je úplné iný, vymyká z väčšiny rokov druhej dekády 20. storočia. Pre väčšinu roku 2021 boli typické časté zmeny počasia. Dialo sa to od konca leta, počas jesene a je to príznačné aj pre december. Na jeho začiatku sa oteplilo, potom nastalo ochladenie, ktoré v niektorých častiach Slovenska, napríklad na západe a juhozápade sprevádzalo výdatné sneženie, v polovici mesiaca sa zasa citeľne oteplilo, čo trvá až dodnes,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Tohtoročná mimoriadna premenlivosť a nevyspytateľnosť počasia tak zatiaľ zahmlieva aj predpovede na vianočné sviatky. Isté je, že sa v priebehu budúceho týždňa ochladí. Záver týždňa, teda vianočný víkend, však môže zasa priniesť oteplenie, otázkou podľa Faška je, nakoľko bude výrazné a ako dlho bude trvať, keďže po ňom – teda „medzi sviatkami“ a v závere roka sa rysuje možnosť, že sa opäť vráti zima.„Dokonca aj jednotlivé predpovedné modely si odporujú. Európsky model na Vianoce predpovedá oteplenie, pretože predpokladá vplyv tlakových níží. Naopak americké modely uprednostňujú vplyv tlakových výší, čo znamená, že by sa počas Vianoc nemalo až tak výrazne otepliť,“ vysvetlil Pavel Faško. „Neostáva nám teda nič iné, len uvažovať o viacerých alternatívach.“Ak dá vývoj za pravdu americkým modelom, znamenalo by to chladnejšie počasie, ktoré by prialo udržaniu snehu aspoň v stredných polohách. Pokiaľ by sa však oživili tlakové níže nad Atlantikom, ako hovoria európske modely, potom by sa opakoval scenár, ktorý je v našich končinách typický – takzvané vianočné oteplenie. Tento jav spôsobený prílevom teplejšieho vzduchu sponad Atlantického oceánu napokon stojí aj v pozadí známej pranostiky o Kataríne na ľade a Vianociach na blate.„Podceňovať nemožno ani tretiu alternatívu, a tou sú tlakové níže smerujúce od Jadranského mora, ktoré k nám len nedávno priniesli výdatné sneženie,“ doplnil Faško s tým, že v hre sú zatiaľ všetky tri možnosti. Neostáva nám teda nič iné, než pozorne sledovať predpovede SHMÚ.Podľa klimatológa zohráva istú rolu aj fakt, že zemský povrch v Európe väčšinou nie je zamrznutý takisto aj zasnežený je len sčasti – to podporuje otepľovanie vzduchu, ktorý sa nad kontinent dostáva. Rovnako sú relatívne teplé aj okolité moria od Čierneho, cez Stredozemné až po Severné more. To všetko zatiaľ nevytvára predpoklady pre výrazné a dlhotrvajúce zimné počasie.Isté však je, že aspoň v niektorých, predovšetkým v horských oblastiach, sneh na Vianoce bude. Podľa toho, ktorý zo scenárov sa uplatní, potom budú mať šancu na zimné radovánky aj obyvatelia stredných polôh a podhorských oblastí.„Počasie na tieto Vianoce môže byť pre nás až do poslednej chvíle veľkým prekvapením. Ale bez ohľadu na to, či budú Vianoce viac alebo menej zasnežené, prajem všetkým čitateľom, aby ich prežili v pokoji a zdraví,“ povedal klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ.

NEDEĽA 19.12.2021

Polooblačno až oblačno. Na severe ojedinele snehové prehánky.

Minimálna teplota: -2° až -10 °C

Maximálna teplota: 0° až 7 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



PONDELOK 20.12.2021

Oblačno až zamračené a najmä na severe miestami sneženie alebo snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1° až -8 ° C

Maximálna teplota: -3° až 4 °C

SZ vietor 2 až 8 m/s



UTOROK 21.12.2021

Jasno až polooblačno. Na severe aj snehové prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -15 °C

Maximálna teplota: -5° až 3°C

JZ vietor 2 až 7 m/s



STREDA 22.12.2021

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo slabé sneženie.

Minimálna teplota: -1° až -8 °C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23.12.2021

Oblačno až zamračené a na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -2° až -9 °C

Maximálna teplota: -4° až 3 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24.12.021

Výdatnejšie sneženie.

Minimálna teplota: -2° až -6 °C

Maximálna teplota: 0° až 4 °C

J vietor 1 až 5 m/s