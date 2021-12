V povinnom očkovaní sa nezhodne ani koalícia

Parlamentné strany sa v otázke povinného očkovania nezhodujú, jednotný názor nie je ani vo vládnej koalícii. Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Milana Mazureka predložili novelu, ktorou chcú zabrániť možnosti nariadiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 len vyhláškou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. O novele by sa malo rokovať na najbližšej riadnej schôdzi s plánovaným začiatkom od 1. februára 2022. Koaličné strany SaS, Za ľudí a hnutie Sme rodina návrh nepodporia.





SaS reagovala na návrh tým, že jej poslanci "nikdy nehlasujú za návrhy fašistov". Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková podčiarkla, že očkovanie je čisto odborná téma. "Je v kompetencii ministra práve preto, aby sa do odbornosti čo najmenej plietli takí, ako je Milan Mazurek. Napriek tomu, že nie sme v klube SaS zjednotení v otázke povinného očkovania, pri hlasovaní o odobratí kompetencií odborníkom určite budeme jednotne proti," podotkla.Podobne to vníma aj podpredseda strany Za ľudí Juraja Šeliga. Návrh označil za populizmus ignorujúci ochranu verejného zdravia. "Proces je nastavený správne, na ministerstve zdravotníctva sú odborníci, ktorí dôkladne vyhodnocujú, akým spôsobom vyhodnotiť otázku očkovania. Tento spôsob tu existuje roky a aj vďaka nemu sa podarilo zachrániť mnoho životov," uviedol. Poukázal na to, že práve minister zdravotníctva je zodpovedný za ochranu verejného zdravia, pričom v takýchto otázkach nerozhoduje sám, ale s odborníkmi. Súčasnú legislatívu považuje za dostatočnú.Hnutie Sme rodina zdôraznilo, že je proti povinnému očkovaniu. "V druhom rade platí dohoda v koalícii, že nehlasujeme za opozičné návrhy, takže tento zákon ani podporiť nemôžeme," podčiarklo."Postoj strany Smer-SD k povinnému očkovaniu je dlhodobo známy a jasný," reagoval pre TASR hovorca strany Ján Mažgút. Strana viackrát vyhlásila, že očkovanie musí ostať dobrovoľné a nikoho doň nemožno nútiť. Opakovane odmieta aj delenie občanov na dve kategórie na základe očkovania.