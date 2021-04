VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vieme, ako sa s nami rozlúči apríl

Apríl sa pomaly chýli ku konci a s ním aj tradičné aprílové počasie. Víkend vítame slnečným počasím, ktoré pretrvá až do pondelka. Ideálny čas na práce v záhradke, výlety do prírody a v tatrách dokonca na lyžovačku. Od utorka si však veľa slnka neužijeme, a pokiaľ sa niekde budete chystať, určite si so sebou zoberte dáždnik. Slnko sa podľa meteorológov opäť prihlási o slovo koncom týždňa.

Slnečno.Minimálna teplota: 3/-2 °CMaximálna teplota: 11/16 °CVietor: SZ, 10-20 km/hSlnečno.Minimálna teplota: 4/-1 °CMaximálna teplota: 11/16 °CVietor: S, 10-25 km/hPrevažne polooblačno.Minimálna teplota: 3/-2 °CMaximálna teplota: 9/14 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne zamračené, na západe miestami dážď.Minimálna teplota: 3/-2 °CMaximálna teplota: 8/13 °CVietor: J, 10-25 km/hZamračené, na mnohých miestach občasný dážď.Minimálna teplota: 7/2 °CMaximálna teplota: 7/12 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne zamračené, občasný dážď.Minimálna teplota: 6/1 °CMaximálna teplota: 9/14 °CVietor: J, 10-20 km/hPrevažne oblačno, na severe a východe prehánky.Minimálna teplota: 7/2 °CMaximálna teplota: 12/17 °CVietor: SZ, 10-20 km/h