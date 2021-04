Rozpočtový deficit Veľkej Británie sa dostal na najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny

rozpočtový

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Britskýdeficit sa počas koronavírusovej pandémie vyšplhal najvyššie od skončenia druhej svetovej vojny. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v piatok britský štatistický úrad.Schodok verejných financií vroku do konca marca dosiahol 303,1 miliardy britských libier (GBP). To predstavuje 14,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.Historicky najvyšší deficit na úrovni 15,2 percenta HDP krajina vykázala v povojnovom roku 1946.Od začiatku pandémie zhruba pred rokom britská vláda vynaložila na podporu ekonomiky a pracovných miest obrovské sumy, čo si vynútilo prudký nárast verejného dlhu.Rozsah nových vládnych pôžičiek sa prejavil na skokovom nárasteschodku, ktorý bol v predchádzajúcom finančnom roku vo výške 57 miliárd GBP.