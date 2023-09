VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend sa vybúri a môže pokračovať teplo

Septembrové počasie si udržiava vyššie teploty, a po krátkej pauze s prehánkami by tomu nemalo byť inak ani v nasledujúcom týždni.





"Aj v uplynulom týždni pokračovalo na túto ročnú dobu teplé počasie neskorého leta, len prechodne prerušované občasnými zrážkami, pričom sa maximálne teploty pohybovali v nížinách okolo 28 °C," uviedol Pavel Matejovič s tým, že podobný charakter by si malo počasie zachovať po prechodnom víkendovom ochladení aj v budúcom týždni.Víkend sa bez dáždnika naozaj nezaobíde. Najmä sever Slovenska v sobotu zasiahne silný dážď, na horách aj vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Upozorňujú najmä na oblasti nad pásmom lesa, kde môže dosahovať v nárazoch rýchlosť až do 135, v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.S víkendom má skončiť aj rozfúkané počasie a vrátiť by sa mali aj vyššie teploty. "Po prednej strane hlbokých tlakových níží nad Atlantikom by k nám mal od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Zároveň by mal od severovýchodu zasahovať do strednej Európy výbežok tlakovej výše. Neskoré leto by sa teda malo postupne zmeniť na babie leto. Maximálne teploty v nížinách budú stále dosahovať hodnoty do 28 °C," povedal Matejovič.To, že je tento mesiac obzvlášť teplý dokazujú aj merania na meteorologických staniciach. "Priemerná teplota septembra má v Hurbanove aktuálnu hodnotu vyše 20 °C. Je to mimoriadne vysoká hodnota, ktorá je vyše 4 °C nad dlhodobým priemerom. Najteplejší september sa na tejto meteorologickej stanici od začiatku meraní vyskytol v rokoch 1942 a 1932, kedy priemerná mesačná teplota v Hurbanove dosiahla 19.2 °C. Tohtoročný september môže tento rekord atakovať. Bude to zrejme tesné, takže sa to dozvieme až po skončení mesiaca," priblížil klimatológ.Ako uviedol, "prechodné ochladenie sa črtá na začiatku októbra, no krátko po ňom by sa malo obnoviť ustálené počasie babieho leta. Teplé počasie by podľa aktuálnych prognostických modelov malo pokračovať aj v prvej októbrovej dekáde. Nástup vykurovacej sezóny sa teda zrejme aj ďalej odloží."

SOBOTA 23. 9. 2023

Postupne pribúdanie oblačnosti a postupne na mnohých miestach búrky, prehánky a dážď.

Minimálna teplota: 18° až 25°C

Maximálna teplota: 17° až 10°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 24. 9. 2023

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 7°

Maximálna teplota: 15° až 23°

S vietor 2 až 6 m/s



PONDELOK 25. 9. 2023

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 18° až 24°C

Maximálna teplota: 15° až 8°C

S vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 26. 9. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 18° až 10°C

Maximálna teplota: 19° až 26°C

JV vietor 2 až 5 m/s



STREDA 27. 9. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 16° až 10°C

Maximálna teplota: 20° až 27°C

V vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 28. 9. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 16° až 8°C

Maximálna teplota: 18° až 25°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 29. 9. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 17° až 10°C

Maximálna teplota: 18° až 26°C

S vietor 1 až 5 m/s