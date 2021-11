Veľká schéma pomoci pre gastro a cestovný ruch sa rozširuje o dva mesiace, na pomoc príde aj jesenná schéma

Posilňujú odbor štátnej pomoci

Otvorená je aj schéma de minimis

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby rozširuje veľkú schému pomoci pre cestovný ruch a gastro o apríl a máj tohto roka. Určená je nielen pre veľké podniky v tomto sektore, ale aj pre menšie, ktoré už vyčerpali limit schémy de minimis.Doplnené oprávnené obdobie na čerpanie pri novej výzve je od 1. apríla do 31. mája 2021. Podnikatelia môžu za toto obdobie dokopy žiadať maximálne o 200-tisíc eur.Účinná zostáva aj doterajšia veľká schéma štátnej pomoci s limitom jeden milión eur. V tlačovej správe o tom informoval hovorca ministerstva dopravy a výstavby Ivan Rudolf Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktorých sa dotkli opatrenia a vykázali počas oprávneného obdobia viac ako 40-percentný pokles čistého obratu a zároveň vykázali za dané obdobie stratu.„Maximálna výška príspevku pre túto výzvu je 200 000 eur súhrnne za mesiace apríl a máj 2021. Aj týmto spôsobom chceme podporiť podniky v cestovnom ruchu a gastre, na ktorých sa asi najviac podpísali dôsledky pandémie. Personálne posilňujeme i naďalej odbor štátnej pomoci, aby sa pomoc dostala podnikateľom čo najskôr a len naozaj oprávneným subjektom,“ povedal Tomáš Ondrčka , generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu rezortu dopravy.Okrem Veľkej schémy štátnej pomoci je i naďalej otvorená schéma de minimis určená pre menšie podniky a prevádzky.Oprávnené obdobie je dnes s veľkou schémou zhodné, teda od apríla 2020 až do mája 2021, čo predstavuje kompenzácie poskytnuté zo strany rezortu dopravy súhrnne obdobie až za 14 mesiacov.„Uvedomujeme si aktuálnu situáciu v sektore cestovného ruchu, preto pripravujeme aj takzvanú jesennú schému pre podniky, ktoré už teraz ovplyvňuje ďalšia vlna pandémie. Najlepšou pomocou pre celý sektor by však, samozrejme, bolo, ak by mohli prevádzky zostať otvorené pre zaočkovaných aj v čiernych okresoch,“ dodal minister dopravy Andrej Doležal ( nom. Sme rodina ).