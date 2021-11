Hlohovec spája v cestovnom ruchu sily s Piešťanmi, primátor Kollár si od toho sľubuje lepší marketing

Najprv sa idú rozpozerať

Lákadlom je miestny zámok

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Hlohovec bude členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Hlohovec očakáva, že tým získa partnera pre rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie návštevnosti mesta a jeho atrakcií.Vstup do Rezortu Piešťany schválili poslanci mestského zastupiteľstva.Hlohovec podľa primátora Miroslava Kollára týmto krokom získa lepší marketing a lepšie šírenie informácií o podujatiach v meste, čo by následne malo znamenať viac návštevníkov a profitovanie miestnych podnikateľov.„V tejto chvíli sa tam ideme rozpozerať a využívať synergie, ktoré nám z členstva vyplývajú,“ dodal Kollár.Zároveň priznal, že pôvodne mal Hlohovec záujem o členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism, kde však narazil na malé obce, ktoré zrejme nechceli mať popri Trnave v organizácii ďalšie mesto.Turistov by do Hlohovca mal lákať predovšetkým miestny zámok, ktorý bol nedávno z veľkej časti zrekonštruovaný.Záujemcovia si môžu pozrieť nielen samotný zámok, ale navštíviť môžu aj rôzne podujatia a výstavy v jeho priestoroch.V Trnavskom kraji pôsobí momentálne päť oblastných organizácií cestovného ruchu. Zamerané sú na Trnavu a okolie, Galantu a okolie, Piešťany, Žitný ostrov a Záhorie. Cestovný ruch podporuje aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj.