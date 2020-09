Veľká sláva: Cesta vlakom do Považskej Bystrice bude vďaka vyrovnaniu trate, novému tunelu a ceste ponad priehradu od štvrtka 17. 9. o 4 minúty rýchlejšia

prevádzka vlakov v úseku pôvodnej trate Púchov – Výhybňa Milochov bude zrušená;



zastávka Milochov bude zrušená;



zastávka Nosice bude premiestnená.



DIAĽKOVÁ VNÚTROŠTÁTNA A MEDZIŠTÁTNA DOPRAVA



párne vlaky R 6XX a RR 7XX - Považská Bystrica hh:41 | hh:46;



párne vlaky R 6XX a RR 7XX - Púchov hh:58 | hh:02;



nepárne vlaky R 6XX a RR 7XX - Považská Bystrica hh:13 | hh:19;



nepárne vlaky R 6XX a RR 7XX - Púchov hh:58 | hh:00 (bez zmeny).





vlaky InterCity:



IC 44 - Žilina 09:59 | 10:06;



IC 45 - Žilina 17:50 | 17:55;



IC 523 - Žilina 13:46 | 13:52;



IC 524 - Žilina 20:07 | 20:13.





expresy:



Ex 220 Valašský expres - Žilina 07:14 – Považská Bystrica 07:34 | 07:36 – Púchov 07:49 | 08:08;



Ex 221 Valašský expres - Púchov 19:52 | 20:11 – Považská Bystrica 20:23 | 20:25 – Žilina 20:46;





regionálne rýchliky:



RR 701 Vápeč - Púchov 06:58 | 06:59;



RR 713 Strážov - Púchov 18:58 | 18:59 – Považská Bystrica 19:12 | 19:19 – Žilina 19:40;



RR 717 Dubeň - Púchov 21:58 | 22:05 – Považská Bystrica 22:18 | 22:19 – Žilina 22:40;





regionálne rýchliky/regionálne expresy:



RR/REX 764 Cassovia - Žilina 21:16 | 22:21 – Bytča 21:35 | 21:35 – Predmier 21:38 | 21:38 – Plevník-Drienové 21:43 | 21:43 – Považská Bystrica 21:51 | 21:52 – Púchov 22:05 | 22:07 – Ilava 22:16 | 22:17 – Dubnica nad Váhom 22:23 | 22:24 – Trenčianska Teplá 22:29 | 22:30 – Trenčín 22:37;



REX/RR 767 Cassovia - Trenčín 05:26 – Trenčianska Teplá 05:32 | 05:33 – Dubnica nad Váhom 05:38 | 05:39 – Ilava 05:45 | 05:46 – Púchov 05:57 | 06:00 – Považská Bystrica 06:12 | 06:14 – Bytča 06:24 | 06:25 – Žilina 06:39 | 06:43 – Vrútky 06:59 | 07:01 – Kraľovany 07:13 | 07:15. Zároveň tento vlak nebude obsluhovať zastávky Plevník-Drienové a Predmier.





RR 15713 Chopok – ide v 5 - Považská Bystrica 19:12 | 19:19;



RR 15715 Javorina – ide v 5 a 16. XI. - Púchov 21:08 | 21:12 – Považská Bystrica 21:25 | 21:26 – Žilina 21:51;



RR 17610 Chopok – ide v 7 - Žilina 16:58 | 17:08 – Považská Bystrica 17:28 | 17:30 – Púchov 17:43 | 17:52;



RR 17612 Šarišan – ide v 7 - Žilina 18:58 | 19:04 – Trenčín 19:56 | 19:58 – Trnava 20:34 | 20:36 – Bratislava-Vinohrady 21:00 | 21:01 – Bratislava hl. st. 21:06;



RR 17715 Javorina – ide v 7 - Púchov 21:05 | 21:12 – Považská Bystrica 21:25 | 21:30 – Žilina 21:51;



RR 17716 Vršatec – ide v 7 a 17. XI. - Žilina 16:19 – Bytča 16:33 | 16:34 – Považská Bystrica 16:45 | 16:46 – Púchov 16:58 | 17:05 – Ilava 17:15 | 17:16;



RR 17718 Hričov – ide v 7 - Žilina 18:09 – Bytča 18:23 | 18:24 – Považská Bystrica 18:35 | 18:36 – Púchov 18:49 | 18:50 – Ilava 19:00 | 19:01 – Dubnica nad Váhom 19:06 | 19:07 – Trenčianska Teplá 19:12 | 19:13 – Trenčín 19:19 | 19:21 – Trenčín-Zlatovce 19:25 | 19:26;



RR 17720 Bezovec – ide v 7 - Žilina 20:35 – Považská Bystrica 20:56 | 20:59 – Púchov 21:12 | 21:14 – Trenčianska Teplá 21:28 | 21:30 – Trenčín 21:35 | 21:37 – Nové Mesto nad Váhom 21:50 | 21:52 – Piešťany 22:02 | 22:04 – Leopoldov 22:14 | 22:16 – Trnava 22:27 | 22:30 – Bratislava-Vinohrady 22:51 | 22:52 – Bratislava hl. st. 22:59;



RR 17764 Cassovia – ide v 7 - Žilina 21:16 | 21:21 – Bytča 21:35 | 21:36 – Považská Bystrica 21:47 | 21:48 – Púchov 22:01 | 22:02 – Ilava 22:11 | 22:12 – Dubnica nad Váhom 22:17 | 22:18 – Trenčianska Teplá 22:23 | 22:24 – Trenčín 22:30 | 22:31 – Nové Mesto nad Váhom 22:44 | 22:45 – Piešťany 22:55 | 22:56 – Leopoldov 23:06 | 23:07 – Trnava 23:18 | 23:20 – Bratislava-Vinohrady 23:41 | 23:42 – Bratislava hl. st. 23:48.



REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA



vybrané osobné vlaky nebudú premávať priamo na linke Žilina – Trenčín, ale len v úsekoch Žilina – Púchov a Púchov – Trenčín-Zlatovce bez vzájomnej nadväznosti v železničnej stanici Púchov;



pri väčšine prímestských vlakov dochádza k výrazným zmenám časových polôh.





Os 3305 (Trenčín 05:13 – Púchov 05:50 | 06:06 – Žilina 06:57);



Os 3307 (Trenčín 06:23 – Považská Bystrica 07:20 | 07:31 – Žilina 08:06);



Os 3313 (Trenčín-Zlatovce 09:11 – Púchov 09:53 | 10:07 – Žilina 10:57);



Os 3317 (Trenčín-Zlatovce 11:36 – Púchov 12:18 | 12:20 – Žilina 13:16);



Os 3143 (Nové Mesto nad Váhom 12:50 – Trenčín 13:17);



Os 3181 (Vrbovce 11:32 – Nové Mesto nad Váhom 12:34 | 12:50 – Trenčín 13:17);



Os 3323 (Trenčín-Zlatovce 14:36 – Púchov 15:18 | 15:20 – Žilina 16:08);



Os 3329 (Trenčín 17:40 – Púchov 18:18 | 18:22 – Žilina 19:10) – vlak bude premávať denne;



Os 3333 (Trenčín 19:40 – Púchov 20:18 | 20:19 – Žilina 21:13);



Os 3351 (Púchov 04:21 – Žilina 05:11);



Os 3355 (Púchov 19:06 – Považská Bystrica 19:19 | 19:31 – Žilina 20:06);



Os 3357 (Púchov závody 22:33 – Púchov 22:36 | 22:37 – Žilina 23:25).





Os 3302 (Žilina 04:46 – Púchov 05:35 | 05:36 – Trenčín 06:13);



Os 3306 (Žilina 06:51 – Púchov 07:40 | 07:42 – Trenčín-Zlatovce 08:23);



Os 3310 (Žilina 08:51 – Púchov 09:40 | 09:42 – Trenčín-Zlatovce 10:23);



Os 3314 (Žilina 10:51 – Púchov 11:40 | 11:42 – Trenčín-Zlatovce 12:23);



Os 3318 (Žilina 12:51 – Púchov 13:40 | 13:42 – Trenčín-Zlatovce 14:23);



Os 3320 (Žilina 13:41 – Považská Bystrica 14:15 | 14:25 – Trenčín-Zlatovce 15:23);



Os 3324 (Žilina 15:48 – Púchov 16:37 | 16:42 – Trenčín-Zlatovce 17:23);



Os 3326 (Žilina 17:00 – Púchov 17:52 | 18:10 – Trenčín 18:47) – nejde v nedeľu a 1. IX.;



Os 3330 (Žilina 18:44 – Považská Bystrica 19:17 | 19:27 – Trenčín 20:19);



Os 3350 (Žilina 12:00 – Púchov 12:49);



Os 3352 (Žilina 18:00 – Púchov 18:48);



Os 3354 (Žilina 20:49 – Púchov 21:39 | 21:40 – Púchov závody 21:43);



Os 3382 (Žilina 16:51 – Púchov 17:52 | 18:10 – Trenčín-Zlatovce 18:50) – ide v nedeľu a 1. IX.





Os 3309 (Trenčín-Zlatovce 07:36 – Púchov 08:18) – ide denne;



Os 13309 (Púchov 08:07 – Žilina 08:57) – ide denne;



Os 3321 (Trenčín-Zlatovce 13:36 – Púchov 14:18) – ide v pracovné dni;



Os 13321 (Púchov 14:07 – Žilina 14:57) – ide v pracovné dni;



Os 3322 (Púchov 15:42 – Trenčín-Zlatovce 16:23) – ide v pracovné dni;



Os 13322 (Žilina 15:00 – Púchov 15:48) – ide v pracovné dni;



Os 3325 (Trenčín-Zlatovce 15:36 – Púchov 16:18 | 16:20 – Žilina 17:14) – v úseku Púchov – Žilina ide v nepracovné dni;



Os 13325 (Púchov 16:07 – Žilina 16:57) – ide v pracovné dni;



Os 3327 (Trenčín-Zlatovce 16:36 – Púchov 17:18) – ide v pracovné dni;



Os 13327 (Púchov 17:07 – Žilina 18:06) – ide v pracovné dni;



Os 3380 (Žilina 14:51 – Púchov 15:40 | 15:42 – Trenčín 16:19) – ide v nepracovné dni;



Os 3381 (Trenčín-Zlatovce 13:17 – Púchov 14:05 | 14:07 – Žilina 14:57) – ide v nepracovné dni.





úsek Púchov – Horní Lideč:



Os 3260 (Púchov 05:55 – Strelenka 06:19);



Os 3261 (Strelenka 05:20 – Púchov 05:45);



úsek Trenčianska Teplá – Horné Srnie:



Os 5404 (Trenčianska Teplá 05:30 – Horné Srnie 05:40);



Os 5405 (Horné Srnie 05:54 – Trenčianska Teplá 06:04);



úsek Žilina – Rajec:



vybrané vlaky budú vedené o 1 – 3 minúty neskôr.



Zmeny a zaujímavosti v skratke:



Jazdný čas sa vo štvrtok 17. 9. 2020 skráti v úseku Púchov – Považská Bystrica pri diaľkovej doprave z pôvodných 16,5 min na 12,5 min (-4 min), pri regionálnych vlakoch z pôvodných 16 min na 13,5 min (-2,5 min). Cestu rýchlikom tak z bratislavskej hlavnej stanice do Považskej Bystrice cestujúci stihnú namiesto 124 už za 120 minút.

Od 17. 9. 2020 budú vlaky vedené v úseku Púchov – Považská Bystrica po časti novej trate obojsmerne cez tunel Diel a estakádu ponad Nosickú priehradu a po časti pôvodnej traťovej koľaje až do ukončenia výstavby tunela Milochov (koniec v roku 2021).

Traťový úsek Púchov – Považská Bystrica sa od 17. 9. 2020 v novom profile skráti z 13,6 km na 11,6 km (trať teda bude kratšia o 2 km). Vlaková trasa Bratislava st. – Žilina sa teda skráti o takmer 2 kilometre (presne 1 855 m).

Dňom 17. 9. 2020 zaniká zastávka Milochov a dočasná Výhybňa Milochov.

Nová zastávka Nosice je zriadená na novej traťovej koľaji v km 161,8. Pôvodná zastávka Nosice bola v km 161,2 starej traťovej koľaje. Posunula sa teda o 600 metrov.

Parametre estakády nad Nosickou priehradou:

dĺžka premostenia – 589,790 m;

dĺžka mosta – 603,790 m;

šírka mosta – 16,76 m;

výška mosta – 22 m;

stavebná výška mosta – 4,066 m.

Nový tunel Diel je v osi dlhý 1 081,7 m.

Po 17. 9. 2020 budú používané tri nové mosty:

SO 44.33.11 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKÝM KANÁLOM;

SO 44.33.18 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD VÁHOM;

SO 44.33.21.1 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU.

Na úseku UČS 44 bude zrušené jedno železničné priecestie v km 161,980.

Vybudovalo sa 1 mimoúrovňové križovanie v Púchove – SO 44.33.10 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 159,506.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prinášame prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 17. 9. 2020 v kocke.Dňom 17. septembra 2020 vstúpi do platnosti 3. zmena Cestovného poriadku (CP) 2019/2020.Už vo štvrtok 17. 9. 2020 sa traťový úsek Púchov – Považská Bystrica v novom profile skráti z 13,6 km na 11,6 km, čo od štvrtka 17. septembra prinesie benefit rýchlejšieho cestovania – pri diaľkovej doprave v úseku Bratislava – Považská Bystrica z pôvodných 124 min na 120 min (-4 min), pri regionálnej doprave bude úspora -2,5 min. Rekonštrukcia so sebou prinášaj aj redukciu železničnej trate o necelé dva kilometre, nový tunel Diel, estakádu ponad Nosickú priehradu (mimo zastávku Milochov), vyššiu úroveň a komfort pre cestujúcich (nová zastávka v Nosiciach a modernizácia staníc v Považskej Bystrici a Považskej Teplej) a bezpečnejšiu cestu vlakom (nové traťové zabezpečovacie zariadenie medzi Považskou Bystricou a Plevníkom-Drienové, nový telekomunikačný systém, mimoúrovňové križovania...). S ohľadom na práce v tomto úseku bude na viacerých miestach znížená traťová rýchlosť na 60 km/h, 80 km/h, resp. 100 km/h. K zrýchleniu na plnú konštrukčnú rýchlosť na tomto úseku príde po testoch a rýchlostných skúškach najskôr v decembri 2021. Toto zrýchlenie so sebou prinesie ďalšiu časovú úsporu.Zmena CP 2019/2020 je teda "vynútenou" zmenou, ktorá súvisí s odovzdaním nových úsekov a rekonštrukčnými prácami manažéra infraštruktúry (ŽSR) v úseku Púchov – Považská Bystrica. Od 17. 9. 2020 budú vlaky v tomto úseku vedené len po jednej traťovej koľaji, pričom pôjdu sčasti po novej a sčasti po pôvodnej trati. V dôsledku uvedených skutočností dôjde aj k nasledovným zmenám:Z dôvodu rekonštrukčných prác dochádza pri vlakoch R 6XX a RR 7XX k úprave časových polôh nasledovne:Z dôvodu rekonštrukčných prác dochádza aj k úpravám časových polôh nasledovných vlakov:Z dôvodu rekonštrukčných prác zároveň dochádza aj k zmenám pri týchto posilových regionálnych rýchlikoch:Z dôvodu rekonštrukčných prác ŽSR a obmedzených možností železničnej infraštruktúry dochádza v úsekuod 17. 9. 2020 k nasledovným zmenám:Zmeny časových polôh osobných vlakov v smere Trenčín – Púchov – Žilina:Zmeny časových polôh osobných vlakov v smere Žilina – Púchov – Trenčín:Zmena východiskovej a cieľovej stanice a súčasne zmeny časových polôh osobných vlakov:V súvislosti so zmenami časových polôh vlakov na hlavnej trati dochádza k úprave časových polôh vybraných vlakov na odbočných tratiach:Všetky zmeny budú zapracované v elektronických vyhľadávačoch spojení, kde si ich cestujúci môžu kedykoľvek pozrieť.Informačný servis