Veľká súperka Vlhovej hlási návrat na svahy, obrovský slalom považuje za kľúč k úspechu

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska zjazdárka Sofia Goggiová hlási návrat na súťažné svahy po zranení. Chýbať by nemala už v úvodnom obrovskom slalome novej sezóny Svetového pohára, ktorý bude najbližšiu sobotu hostiť rakúsky Sölden.Dvadsaťosemročná Goggiová bola dosiaľ známa najmä ako špecialistka na rýchlostné disciplíny, ale olympijská šampiónka z Pjognčangu 2018 v zjazde priznala, že v lete sa viac ako zvyčajne venovala aj obrovskému slalomu."Uvedomujem si, že obrovský slalom je kľúč k všetkým disciplínam. Je to základ všetkého. Ak chcem v budúcej sezóne niečo dosiahnuť, musím byť od začiatku sezóny v strehu," uviedla Goggiová, ktorá už bola v tradičných úvodných pretekoch na ľadovci Rettenbach raz piata a raz šiesta. "Už v Söldene by to chcelo dobrý výsledok," doplnila na portáli ORF.Goggiová získala v uplynulej sezóne SP malý glóbus za celkový triumf v zjazde napriek tomu, že od začiatku februára chýbala na súťažných svahoch a musela vynechať aj domáce majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo. V nemeckom Garmisch-Partenkirchene si pri schádzaní zo svahu mimo trate nešťastne poranila pravé koleno, keď si zlomila bočnú tibiálnu hlavicu v kolennom kĺbe.K tréningu sa vrátila až na sklonku leta. Ešte pred zranením si pripísala štyri sezónne triumfy v zjazdoch vo Val d'Isere, San Antone a dvakrát v Crans Montane. Goggiová je aj držiteľka 11 triumfov v pretekoch Svetového pohára a dvoch medailí z majstrovstiev sveta. Bronz získala v roku 2017 v St. Moritzi v obrovskom slalome a striebro o dva roky neskôr v Aare v super G.