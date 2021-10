Oheň pre ZOH 2022 v Pekingu už horí, slávnostné zapálenie však narušili demonštranti (video)

Olympijský oheň pôjde rovno do Číny

Peking čelí kritike už dlhodobo

Olympiáda má byť príkladom pre svet

V Akropole sa udial podobný incident

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ani slávnostné zapálenie pochodne s olympijským ohňom určeným pre ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa nezaobišlo bez komplikácií.Tradičný ceremoniál vzplanutia olympijského ohňa sa uskutočnil v pondelok 18. októbra v starovekej gréckej Olympii a narušili ho traja aktivisti. Tí vnikli do areálu Hérinho chrámu a rozvinuli transparent s nápisom: "Nie hrám genocídy."Zimné olympijské hry v Pekingu by sa mali konať od. Pochodeň s olympijským ohňom tentokrát neabsolvuje tradičnú púť naprieč Gréckom."Ako môže Peking hostiť olympijské hry, keď páchajú genocídu na Ujguroch?" kričala jedna z protestujúcich žien. Ceremoniál sa však uskutočnil a oheň pre zimnú olympiádu v Číne už horí.V utorok ho Gréci odovzdajú Číňanom počas ceremónie na Panaténskom štadióne, ktorý bol cieľovým miestom maratónskych behov počas OH 2004 v Aténach. Od soboty boli Atény dejiskom stretnutia výkonného výboru MOV.Grécka metropola už bola v minulosti aj svedkom protestov voči konaniu olympijských hier v Pekingu 2008. V marci 2008 sa dva tucty gréckych a tibetských aktivistov pokúsili prerušiť beh s olympijskou pochodňou pre OH v Pekingu.Peking dlhodobo čelí kritike z rôznych strán v súvislosti so zaobchádzaním s etnickou menšinou ujgurských moslimov v regióne Sin-ťiangna na severozápade Číny.Ľudskoprávne organizácie hovoria o genocíde na Ujguroch, v úzadí však nezostávajú ani násilné zásahy proti demonštrantom v Hongkongu či násilná politika Číny voči Tibetu a Taiwanu.Účastníkmi pondelkového ceremoniálu v Olympii boli prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach , grécka prezidentka Ekaterina Sakellaropuluová aj organizátori z Číny."Iba politická neutralita zabezpečí, že olympijské hry budú nad všetkými politickými rozdielmi, ktoré existujú v týchto časoch. Olympijské hry nemôžu riešiť všetky výzvy nášho sveta. Môžu však byť príkladom pre svet, kde všetci rešpektujú rovnaké pravidlá a jeden druhého," poznamenal v pondelok Bach.Podobný incident sa udial aj v nedeľu, keď dve ženy na lešení v starobylej Akropole v Aténach rozprestreli Tibetskú vlajku a transparent vyzývajúci na bojkot budúcoročných zimných olympijských hier v Pekingu.Osemnásťročná tibetská študentka Tsela Zoksangová a o štyri roky staršia hongkonská aktivistka Joey Siuová sú americké občianky a zároveň členky kampane "Žiadny Peking 2022" a newyorskej organizácie Študenti za slobodný Tibet.ZOH v Pekingu sa uskutočnia v dňoch 4.- 20. februára 2022, zimné paralympijské hry prídu na rad 4.- 13. marca 2022. Na archeologické nálezisko vstúpili ako platiace turistky, ale potom vyliezli na lešenie, z ktorého sa pokúsili rozvinúť transparent.V spolupráci s treťou osobou sa im podarilo zavesiť menší transparent s nápisom "Slobodná hongkonská revolúcia“. Skandovali tiež heslá "Slobodný Tibet", "Bojkot Pekingu 2022" a "Žiadna sloboda, žiadne hry“. Potom skončili v rukách polície, celý incident trval 10 minút.