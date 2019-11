VEĽKÁ VODA: Na strednom a východnom Slovensku hrozia povodne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR HaZZ v Žiline Foto: TASR/KR HaZZ v Žiline

Mimoriadna situácia v Závadke n/Hronom pre záplavy trvá, tretí stupeň znížili

Bratislava 14. novembra (TASR) - V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal do štvrtka večera výstrahu 1. a 2. stupňa.Výstraha 1. stupňa pred povodňami platí v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Gelnica, Košicie-okolie a Košice. Výstraha 2. stupňa platí v okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Revúca a Rožňava.Obyvatelia horehronskej obce Závadka nad Hronom sa spamätávajú z veľkej vody, ktorá zaliala dedinu v stredu (13. 11.) v skorých ranných hodinách a zaplavila okolo 20 rodinných domov, vytopila pivnice, záhrady aj prečerpávacie stanice čističky odpadových vôd.Ako pre TASR konštatoval starosta Ján Tešlár, vo štvrtok na poludnie znížili tretí stupeň povodňovej aktivity na druhý, mimoriadna situácia v obci však stále trvá. Na počítanie škôd je vraj ešte priskoro.Podľa Tešlára pršať prestalo okolo polnoci zo stredy na štvrtok, hasiči, profesionálni i dobrovoľní, boli počas noci stále na nohách a sú aj počas celého dňa. Čistili zanesené kanály a vpusty, aby voda odtekala a ďalej sa neupchávali. Pomáhajú miestnym obyvateľom s odčerpávaním vody z pivníc.dodal Tešlár s tým, že do začiatku budúceho týždňa by mali byť z najhoršieho vonku, nesmie však pršať.Ako uvádzajú dobrovoľní hasiči zo Závadky nad Hronom na sociálnej sieti, prvú správu dostali v stredu nadránom okolo štvrtej hodiny, že došlo k zosuvu pôdy. Krátko po tom nasledovala výzva k zásahu na povodňovú situáciu. Spolupracovali s profesionálnymi hasičmi aj ich technikou a na pomoc im prišli i dobrovoľní hasiči z Heľpy, Šumiaca a Bacúcha.Starostovia z okresu Liptovský Mikuláš bilancujú škody po stredajšej (13. 11.) povodni. Pasovať sa budú najmä s podmytými cestami či poškodenými korytami tokov. V Liptovských Kľačanoch mali povodeň aj v roku 2017, podľa starostu Jána Hollého však ani zďaleka nebola v takom meradle, ako teraz. Miestni pamätníci hovoria, že niečo podobné sa naposledy udialo okolo roku 1959.opísal starosta pre TASR.Kľačanci teda vystavali hrádzu, aby prehradili vybrežený potok a vrátili ho naspäť do koryta, čím uchránili povrchové územie. Materiál na stavbu poskytli z miestneho kameňolomu. Spodná voda však prenikala do pivníc, odčerpávať ju museli za pomoci dobrovoľných hasičov. Keď potok vrátili do pôvodného koryta, problémy nastali v strednej aj dolnej časti obce.konkretizoval Hollý. Celkový sumár škôd by mohli mať pripravený na budúci týždeň.Podobná situácia bola v susednej obci Ľubeľa. I tu starosta Erik Gemzický vyhlásil tretí povodňový stupeň. Voda vyplavila 30 metrov miestnej komunikácie, v jednej časti obce museli prehlbovať kanál, odtrhol sa aj breh potoka.povedal Gemzický.Hladina miestneho potoka podľa ľubeľského starostu pomaly klesá.uviedol.Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciu od stredy rána do štvrtka celkom 19-krát. Zabezpečovali vodné toky a stavali protipovodňové bariéry, odčerpávali vodu a odstraňovali spadnuté stromy. Celkovo zasahovalo 47 profesionálnych, 96 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených 52 kusov hasičskej techniky.