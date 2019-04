VEĽKÁ ZMENA POČASIA: Pripravte sa na výrazné ochladenie a dážď

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Od piatka do pondelka rána 29. apríla budú na severe a východe Slovenska výdatné zrážky. Počas piatkovej noci a soboty postúpi cez Slovensko smerom na východ studený front. Ten sa bude vlniť a postupne vyvolá na časti slovenského územia aj výdatné zrážky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.Podľa modelu Aladin spadne do pondelka rána na východe a v oblasti Tatier kumulovane väčšinou 15 až 40, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok. "" informujú meteorológovia.Úplne iná situácia by počas tejto noci a cez víkend mala byť v južnej polovici západného Slovenska. Podľa modelu Aladin tu v uvedenom čase nebude vôbec pršať alebo tu spadne maximálne do troch milimetrov zrážok.tvrdia meteorológovia.Obrovský rozdiel v očakávanom celkovom úhrne do pondelka rána medzi juhozápadom a východom Slovenska je dobre vidieť aj v ENSEMBLE predpovedi zrážok pre Bratislavu a Bardejov. Kým v Bratislave sa zrážky v uvedenom čase takmer vôbec neočakávajú, v Bardejove by malo trvalejšie pršať približne od soboty popoludnia až do nedele večera alebo do noci z nedele na pondelok.doplnili meteorológovia. Situáciu by ešte výraznejšie mohli zmeniť búrky, ktoré sa môžu počas najbližšej noci ojedinele vyskytnúť aj na juhozápade.