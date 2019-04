Šéfa Sociálnodemokratickej strany Fínska poverili vytvorením vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 26. apríla (TASR) - Predseda Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP) Antti Rinne dostal v piatok poverenie na vytvorenie novej vlády po tom, ako tento subjekt získal najviac kresiel v tohtomesačných parlamentných voľbách. Ako prvého, kto sa pokúsi o zostavenie vládneho kabinetu, ho určili šéfovia jednotlivých parlamentných frakcií, informovala tlačová agentúra DPA.Sociálni demokrati, ktorí boli doteraz v opozícii, sú po voľbách zo 14. apríla najsilnejšou stranou, pričom obsadili 40 z 200 kresiel v parlamente.Rinne novinárom povedal, že potenciálnym koaličným partnerom predloží zoznam otázok z rozličných oblastí, ako sú klimatická zmena, zahraničná politika, obrana alebo spôsoby posilňovania právneho štátu, trhu práce a verejných financií. Odpovede očakáva do 30. apríla, na čo bude pravdepodobne potrebovať čas na ďalšie konzultácie. Formálne rokovania by sa mohli podľa neho začať okolo 8. mája.V záujme transparentnosti budú spomínané odpovede zverejnené na internetovej stránke parlamentu, dodal Rinne, 56-ročný bývalý odborový predák, ktorého začiatkom tohto týždňa zvolili za predsedu zákonodarného zboru. Tejto funkcie sa však zrejme vzdá, ak by mal byť novým fínskym premiérom.K naliehavosti potreby zostaviť novú vládu prispieva skutočnosť, že Fínsko v júli prevezme od Rumunska rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Na čele krajiny zatiaľ zostáva stredopravicová koalícia premiéra Juhu Sipiläho, ktorého centristi utrpeli vo voľbách drvivú porážku.