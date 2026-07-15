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15. júla 2026
Francúzske útočné hviezdy zhasli, vypol ich úžasný kolektívny výkon Španielska – VIDEO
Španielsko je vo finále a môže pridať do zbierky druhý titul majstra sveta vo futbale. Španielsko ako prvé postúpilo do finále majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku. V ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Španielsko je vo finále a môže pridať do zbierky druhý titul majstra sveta vo futbale.
Španielsko ako prvé postúpilo do finále majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.
V súboji velikánov v americkom Arlingtone pri Dallase Španieli zdolali Francúzov 2:0 (1:0), keď svojmu súperovi prakticky vôbec nedovolil rozvinúť obávanú útočnú hru a úplne vymazali útočné esá Kyliana Mbappého a Ousmane Dembélého.
Španielske góly dosiahli Mikel Oyarzabal z pokutového kopu a Pedro Porro. Súper Španielska v nedeľnom finále vzíde z druhého semifinálového duelu Argentína - Anglicko. Hrať sa bude v stredu 15. júla s výkopom o 21.00 h v Atlante.
"Proti nám stál jeden z najlepších tímov na svete, ale my sme v tomto zápase boli lepší. Moji hráči si všetko zaslúžili a svojou hrou urobili potrebný rozdiel v skóre. Ukázali odhodlanie, tímovosť, ale aj individuálnu kvalitu a talent. Po dnešku som presvedčený, že dokážeme zvládnuť aj tie najťažšie výzvy," skonštatoval španielsky tréner Luis de la Fuente po semifinále.
Španielski futbalisti sa druhýkrát v histórii prebojovali do rozhodujúceho súboja o titul. Svoj prvý pokus v roku 2010 v Juhoafrickej republike využili (Holanďanov zdolali 1:0 po predĺžení) a stali sa ôsmym a zatiaľ posledným tímom histórie s majstrovskou hviezdičkou na drese. Odvtedy prešlo svetovými oceánmi veľa vody, ale Španieli opäť dali dokopy silnú a možno aj majstrovskú generáciu hráčov.
Zverenci Luisa de la Fuenteho v semifinále svojmu súperovi veľa toho nedovolili a skvelým kolektívnym výkonom pochovali mýtus o úžasnej francúzskej kreativite v útoku. Francúzi síce zahrávali sedem rohových kopov, ale ich najjagavejšia hviezda Kylian Mbappé sa za celý zápas dostal k jedinej nebezpečnej strele, ktorá tečovaná skončila tesne vedľa španielskej bránky.
Španielom pomohla správne nariadená penalta po "smolnom" faule Lucasa Dignea na Lamina Yamala. Digne chcel odkopnúť vysokú loptu preč zo šestnástky, ale namiesto lopty trafil nohu Yamala a kopal sa pokutový kop. Mikel Oyarzabal ho premenil. Bol to len tretí inkasovaný gól Francúzska na turnaji, ale „Les Bleus“ na MS 2026 vôbec prvýkrát prehrávali.
Kto čakal zvýšenú francúzsku aktivitu a ponukovú činnosť do šancí na vyrovnanie, nedočkal sa. Španieli ukázali obrovské herné majstrovstvo v strede poľa, kde na čele s Rodrim poľahky odoberali súperovým hráčom lopty a prakticky nič im v ofenzíve nedovolili. A keď v 58. min krajný obranca Pedro Porro pridal po efektnej narážačke s Danim Olmom druhý španielsky gól, nad finálovými ambíciami Francúzov sa začalo zmrákať.
Povestným klincom do rakvy mohol byť gól výborne hrajúceho Yamala, ale nebol uznaný pre predchádzajúce postavenie mimo hry. Francúzov nenakopol ani príchod mladého útočného klenotu PSG Désirého Douého, ani obetavý, ale v konečnom dôsledku neefektívny výkon kapitána Mbappého.
Totálne "vyhorel" jeden z dosiaľ najlepších Francúzov na turnaji Michael Olise, ktorého v 72. min vystriedal Rayan Cherki. V závere sa Francúzi snažili aspoň skorigovať nepriaznivý stav, ale španielsky brankár Unai Simón druhý gól na šampionáte nedostal.
"Dostali sme šancu snívať sen svojich predchodcov z roku 2010 a my sme to využili. Naplno sme si toto finále zaslúžili. Sme spolu už takmer 50 dní a keď je v tíme správna atmosféra, veľa vecí na ihrisku ide ľahšie. To je kľúčový faktor, najmä na dlhodobom turnaji. Teraz dúfame, že o päť dní urobíme posledný krok a všetko korunujeme titulom," nechal sa počuť Mikel Oyarzabal.
Len dve krajiny v celej histórii svetových šampionátov vo futbale sa trikrát za sebou dostali do finále. Boli to Nemecká spolková republika v rokoch 1982, 1986 a 1990 a Brazília (1994, 1998 a 2002). Francúzsko sa k nim mohlo aktuálne pridať (2018, 2022), ale nestalo sa.
Bilancia predchádzajúcich dvoch veľkých zápasov Španielska a Francúzska na vrcholných podujatiach bola naklonená Španielom a La Roja to potvrdila aj do tretice. V semifinále ME 2024 Španieli vyhrali 2:1 a vlani v semifinále Ligy národov v divokej prestrelke 5:4 a teraz v semifinále majstrovstiev sveta 2:0.
"Snažili sme sa, ale nestačilo to. Musíme si priznať, že Španieli boli lepší. Nenaplnili sme náš potenciál a neboli sme v útoku takí nebezpeční, ako sme mohli byť. Okrem toho sme urobili niekoľko technických chýb v prihrávkach, ktoré nás stáli potenciálne šance na skórovanie. Taká je realita na najvyššej úrovni - aj keď je to bolestivé," vyhlásil tréner Francúzska Didier Deschamps.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske útočné hviezdy zhasli, vypol ich úžasný kolektívny výkon Španielska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsko ako prvé postúpilo do finále majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.
V súboji velikánov v americkom Arlingtone pri Dallase Španieli zdolali Francúzov 2:0 (1:0), keď svojmu súperovi prakticky vôbec nedovolil rozvinúť obávanú útočnú hru a úplne vymazali útočné esá Kyliana Mbappého a Ousmane Dembélého.
Španielske góly dosiahli Mikel Oyarzabal z pokutového kopu a Pedro Porro. Súper Španielska v nedeľnom finále vzíde z druhého semifinálového duelu Argentína - Anglicko. Hrať sa bude v stredu 15. júla s výkopom o 21.00 h v Atlante.
Zvládnu všetko
"Proti nám stál jeden z najlepších tímov na svete, ale my sme v tomto zápase boli lepší. Moji hráči si všetko zaslúžili a svojou hrou urobili potrebný rozdiel v skóre. Ukázali odhodlanie, tímovosť, ale aj individuálnu kvalitu a talent. Po dnešku som presvedčený, že dokážeme zvládnuť aj tie najťažšie výzvy," skonštatoval španielsky tréner Luis de la Fuente po semifinále.
Titul po 16 rokoch?
Španielski futbalisti sa druhýkrát v histórii prebojovali do rozhodujúceho súboja o titul. Svoj prvý pokus v roku 2010 v Juhoafrickej republike využili (Holanďanov zdolali 1:0 po predĺžení) a stali sa ôsmym a zatiaľ posledným tímom histórie s majstrovskou hviezdičkou na drese. Odvtedy prešlo svetovými oceánmi veľa vody, ale Španieli opäť dali dokopy silnú a možno aj majstrovskú generáciu hráčov.
Vymazali útok Francúzov
Zverenci Luisa de la Fuenteho v semifinále svojmu súperovi veľa toho nedovolili a skvelým kolektívnym výkonom pochovali mýtus o úžasnej francúzskej kreativite v útoku. Francúzi síce zahrávali sedem rohových kopov, ale ich najjagavejšia hviezda Kylian Mbappé sa za celý zápas dostal k jedinej nebezpečnej strele, ktorá tečovaná skončila tesne vedľa španielskej bránky.
Španielom pomohla správne nariadená penalta po "smolnom" faule Lucasa Dignea na Lamina Yamala. Digne chcel odkopnúť vysokú loptu preč zo šestnástky, ale namiesto lopty trafil nohu Yamala a kopal sa pokutový kop. Mikel Oyarzabal ho premenil. Bol to len tretí inkasovaný gól Francúzska na turnaji, ale „Les Bleus“ na MS 2026 vôbec prvýkrát prehrávali.
Kto čakal zvýšenú francúzsku aktivitu a ponukovú činnosť do šancí na vyrovnanie, nedočkal sa. Španieli ukázali obrovské herné majstrovstvo v strede poľa, kde na čele s Rodrim poľahky odoberali súperovým hráčom lopty a prakticky nič im v ofenzíve nedovolili. A keď v 58. min krajný obranca Pedro Porro pridal po efektnej narážačke s Danim Olmom druhý španielsky gól, nad finálovými ambíciami Francúzov sa začalo zmrákať.
Mohol byt aj tretí
Povestným klincom do rakvy mohol byť gól výborne hrajúceho Yamala, ale nebol uznaný pre predchádzajúce postavenie mimo hry. Francúzov nenakopol ani príchod mladého útočného klenotu PSG Désirého Douého, ani obetavý, ale v konečnom dôsledku neefektívny výkon kapitána Mbappého.
Totálne "vyhorel" jeden z dosiaľ najlepších Francúzov na turnaji Michael Olise, ktorého v 72. min vystriedal Rayan Cherki. V závere sa Francúzi snažili aspoň skorigovať nepriaznivý stav, ale španielsky brankár Unai Simón druhý gól na šampionáte nedostal.
Naďalej snívajú sen
"Dostali sme šancu snívať sen svojich predchodcov z roku 2010 a my sme to využili. Naplno sme si toto finále zaslúžili. Sme spolu už takmer 50 dní a keď je v tíme správna atmosféra, veľa vecí na ihrisku ide ľahšie. To je kľúčový faktor, najmä na dlhodobom turnaji. Teraz dúfame, že o päť dní urobíme posledný krok a všetko korunujeme titulom," nechal sa počuť Mikel Oyarzabal.
Iba Nemecko a Brazília
Len dve krajiny v celej histórii svetových šampionátov vo futbale sa trikrát za sebou dostali do finále. Boli to Nemecká spolková republika v rokoch 1982, 1986 a 1990 a Brazília (1994, 1998 a 2002). Francúzsko sa k nim mohlo aktuálne pridať (2018, 2022), ale nestalo sa.
Aj tretia prehra
Bilancia predchádzajúcich dvoch veľkých zápasov Španielska a Francúzska na vrcholných podujatiach bola naklonená Španielom a La Roja to potvrdila aj do tretice. V semifinále ME 2024 Španieli vyhrali 2:1 a vlani v semifinále Ligy národov v divokej prestrelke 5:4 a teraz v semifinále majstrovstiev sveta 2:0.
Deschamps uznal
"Snažili sme sa, ale nestačilo to. Musíme si priznať, že Španieli boli lepší. Nenaplnili sme náš potenciál a neboli sme v útoku takí nebezpeční, ako sme mohli byť. Okrem toho sme urobili niekoľko technických chýb v prihrávkach, ktoré nás stáli potenciálne šance na skórovanie. Taká je realita na najvyššej úrovni - aj keď je to bolestivé," vyhlásil tréner Francúzska Didier Deschamps.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske útočné hviezdy zhasli, vypol ich úžasný kolektívny výkon Španielska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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