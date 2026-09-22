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 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Veľké ceny budú od roku 2027 skrátené o 15 km, ich maximálna dĺžka bude 290 km


Tagy: Formula 1 Pravidlá Zmeny

Formula 1 uvádza do života viacero zmien týkajúcich sa pretekov počnúc sezónou 2027. Formula 1 zavádza viaceré novinky do svojho prestížneho seriálu Veľkých cien v roku ...



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spain_f1_pre season_testing_31761 fb6ec442308b45f1974188dc0a891b21 676x392 22.9.2026 (SITA.sk) - Formula 1 uvádza do života viacero zmien týkajúcich sa pretekov počnúc sezónou 2027.


Formula 1 zavádza viaceré novinky do svojho prestížneho seriálu Veľkých cien v roku 2027.

Predovšetkým maximálna dĺžka pretekov sa zníži o 15 km - z pôvodných 305 km na 290 km.

Hard stop time


Preteky sú časovo obmedzené na maximálne dve hodiny jazdy, no v prípade prerušení spôsobených dažďom alebo nehodami nahradí súčasný trojhodinový limit na dokončenie podujatia tzv. "pevný čas ukončenia" (hard stop time). To umožní väčšiu flexibilitu pri dokončovaní prerušených pretekov.

Vo vyhlásení riadiaceho orgánu Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) sa uvádza: "Tieto zmeny boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby mali diváci čo najlepšiu šancu vychutnať si celé preteky aj v prípade, že dôjde k ich prerušeniu.“

Príklon k spaľovaniu paliva


Pevný čas ukončenia sa bude líšiť v závislosti od konkrétnych pretekov a miestnych podmienok. Napríklad pri nočných pretekoch bude možné flexibilnejšie posunúť ich koniec na neskorší čas než pri denných pretekoch, kde slnko zapadá pomerne skoro.

"K zníženiu dĺžky pretekov dochádza preto, že sa mení pomer medzi výkonom spaľovacieho motora a elektrickým pohonom: z tohtoročného pomeru 53:47 na 58:42 v budúcom roku, pričom v roku 2028 dosiahne hodnotu 60:40.

https://www.instagram.com/p/DdV7sdVHFff


To znamená, že monoposty budú spotrebúvať viac paliva. Táto skutočnosť vyvolala obavy, keď vyšlo najavo, že niektoré tímy chcú v záujme úspory nákladov využiť svoje súčasné šasi aj v nasledujúcej sezóne," informoval web BBC Sport.

Keďže palivová nádrž je súčasťou šasi a jej objem nebolo možné zmeniť, hrozilo, že tieto tímy by s existujúcimi nádržami nemuseli byť schopné preteky dokončiť.

Zmeny aj v tréningoch


Ďalšou zmenou, na ktorej sa dohodla Komisia F1 (orgán zodpovedný za tvorbu pravidiel, v ktorom sú zastúpené tímy, FIA a držiteľ komerčných práv F1), je zavedenie väčšej flexibility pri predlžovaní tréningov v prípade ich prerušenia.

Podľa súčasných pravidiel sa časomer počas tréningov nezastavuje ani vtedy, keď je vyvesená červená vlajka v dôsledku nehody – na rozdiel od kvalifikácie a samotných pretekov, keď sa súťaž pozastaví.


Zdroj: SITA.sk - Veľké ceny budú od roku 2027 skrátené o 15 km, ich maximálna dĺžka bude 290 km © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Formula 1 Pravidlá Zmeny
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