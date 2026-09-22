|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 22.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2026
Veľké ceny budú od roku 2027 skrátené o 15 km, ich maximálna dĺžka bude 290 km
Formula 1 uvádza do života viacero zmien týkajúcich sa pretekov počnúc sezónou 2027. Formula 1 zavádza viaceré novinky do svojho prestížneho seriálu Veľkých cien v roku ...
Zdieľať
22.9.2026 (SITA.sk) - Formula 1 uvádza do života viacero zmien týkajúcich sa pretekov počnúc sezónou 2027.
Formula 1 zavádza viaceré novinky do svojho prestížneho seriálu Veľkých cien v roku 2027.
Predovšetkým maximálna dĺžka pretekov sa zníži o 15 km - z pôvodných 305 km na 290 km.
Preteky sú časovo obmedzené na maximálne dve hodiny jazdy, no v prípade prerušení spôsobených dažďom alebo nehodami nahradí súčasný trojhodinový limit na dokončenie podujatia tzv. "pevný čas ukončenia" (hard stop time). To umožní väčšiu flexibilitu pri dokončovaní prerušených pretekov.
Vo vyhlásení riadiaceho orgánu Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) sa uvádza: "Tieto zmeny boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby mali diváci čo najlepšiu šancu vychutnať si celé preteky aj v prípade, že dôjde k ich prerušeniu.“
Pevný čas ukončenia sa bude líšiť v závislosti od konkrétnych pretekov a miestnych podmienok. Napríklad pri nočných pretekoch bude možné flexibilnejšie posunúť ich koniec na neskorší čas než pri denných pretekoch, kde slnko zapadá pomerne skoro.
"K zníženiu dĺžky pretekov dochádza preto, že sa mení pomer medzi výkonom spaľovacieho motora a elektrickým pohonom: z tohtoročného pomeru 53:47 na 58:42 v budúcom roku, pričom v roku 2028 dosiahne hodnotu 60:40.
To znamená, že monoposty budú spotrebúvať viac paliva. Táto skutočnosť vyvolala obavy, keď vyšlo najavo, že niektoré tímy chcú v záujme úspory nákladov využiť svoje súčasné šasi aj v nasledujúcej sezóne," informoval web BBC Sport.
Keďže palivová nádrž je súčasťou šasi a jej objem nebolo možné zmeniť, hrozilo, že tieto tímy by s existujúcimi nádržami nemuseli byť schopné preteky dokončiť.
Ďalšou zmenou, na ktorej sa dohodla Komisia F1 (orgán zodpovedný za tvorbu pravidiel, v ktorom sú zastúpené tímy, FIA a držiteľ komerčných práv F1), je zavedenie väčšej flexibility pri predlžovaní tréningov v prípade ich prerušenia.
Podľa súčasných pravidiel sa časomer počas tréningov nezastavuje ani vtedy, keď je vyvesená červená vlajka v dôsledku nehody – na rozdiel od kvalifikácie a samotných pretekov, keď sa súťaž pozastaví.
Zdroj: SITA.sk - Veľké ceny budú od roku 2027 skrátené o 15 km, ich maximálna dĺžka bude 290 km © SITA Všetky práva vyhradené.
Formula 1 zavádza viaceré novinky do svojho prestížneho seriálu Veľkých cien v roku 2027.
Predovšetkým maximálna dĺžka pretekov sa zníži o 15 km - z pôvodných 305 km na 290 km.
Hard stop time
Preteky sú časovo obmedzené na maximálne dve hodiny jazdy, no v prípade prerušení spôsobených dažďom alebo nehodami nahradí súčasný trojhodinový limit na dokončenie podujatia tzv. "pevný čas ukončenia" (hard stop time). To umožní väčšiu flexibilitu pri dokončovaní prerušených pretekov.
Vo vyhlásení riadiaceho orgánu Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) sa uvádza: "Tieto zmeny boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby mali diváci čo najlepšiu šancu vychutnať si celé preteky aj v prípade, že dôjde k ich prerušeniu.“
Príklon k spaľovaniu paliva
Pevný čas ukončenia sa bude líšiť v závislosti od konkrétnych pretekov a miestnych podmienok. Napríklad pri nočných pretekoch bude možné flexibilnejšie posunúť ich koniec na neskorší čas než pri denných pretekoch, kde slnko zapadá pomerne skoro.
"K zníženiu dĺžky pretekov dochádza preto, že sa mení pomer medzi výkonom spaľovacieho motora a elektrickým pohonom: z tohtoročného pomeru 53:47 na 58:42 v budúcom roku, pričom v roku 2028 dosiahne hodnotu 60:40.
To znamená, že monoposty budú spotrebúvať viac paliva. Táto skutočnosť vyvolala obavy, keď vyšlo najavo, že niektoré tímy chcú v záujme úspory nákladov využiť svoje súčasné šasi aj v nasledujúcej sezóne," informoval web BBC Sport.
Keďže palivová nádrž je súčasťou šasi a jej objem nebolo možné zmeniť, hrozilo, že tieto tímy by s existujúcimi nádržami nemuseli byť schopné preteky dokončiť.
Zmeny aj v tréningoch
Ďalšou zmenou, na ktorej sa dohodla Komisia F1 (orgán zodpovedný za tvorbu pravidiel, v ktorom sú zastúpené tímy, FIA a držiteľ komerčných práv F1), je zavedenie väčšej flexibility pri predlžovaní tréningov v prípade ich prerušenia.
Podľa súčasných pravidiel sa časomer počas tréningov nezastavuje ani vtedy, keď je vyvesená červená vlajka v dôsledku nehody – na rozdiel od kvalifikácie a samotných pretekov, keď sa súťaž pozastaví.
Zdroj: SITA.sk - Veľké ceny budú od roku 2027 skrátené o 15 km, ich maximálna dĺžka bude 290 km © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Calgary investovalo do Nemca 36 miliónov. Kanadský web brzdí očakávania: Ešte tam nie je
Calgary investovalo do Nemca 36 miliónov. Kanadský web brzdí očakávania: Ešte tam nie je
<< predchádzajúci článok
Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal
Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal