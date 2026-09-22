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22. septembra 2026
Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal
Tagy: Liga národov 2026/2027 Nominácia Príprava Slovenská futbalová reprezentácia Vysoké Tatry Zranenie
Slovenská reprezentácia sa pripravuje vo Vysokých Tatrách už bez Matúša Bera. Tréner Vladimír Weiss už má vo Vysokých Tatrách k dispozícii kompletný káder slovenských futbalových reprezentantov ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia sa pripravuje vo Vysokých Tatrách už bez Matúša Bera.
Tréner Vladimír Weiss už má vo Vysokých Tatrách k dispozícii kompletný káder slovenských futbalových reprezentantov na nadchádzajúce štyri zápasy európskej Ligy národov 2026/2027.
Z pôvodnej 30-člennej nominácie jeden hráč vypadol - pre zranenie opustil tím stredopoliar Matúš Bero.
"Podrobil sa vyšetreniu, ktoré ukázalo, že má únavovú zlomeninu chodidla. Musel sa s tímom rozlúčiť. Zatiaľ sa tréner Vladimír Weiss nerozhodol povolať ďalšieho hráča,“ informovala mediálna manažérka slovenských reprezentácií Monika Jurigová, cituje ju web Slovenského futbalového zväzu.
Od 26. septembra do 6. októbra čakajú na Slovákov dovedna štyri súťažné stretnutia. Prvé dva domáce zápasy v C-divízii Lige národov 2026/2027 odohrajú Weissovi zverenci v Prešove, resp. Košiciach, kde vyzvú výbery Moldavska a Kazachstanu. Následne vycestujú na stretnutia na Faerské ostrovy a do Moldavska.
"Čo sa týka diváckeho záujmu, zápas v Prešove proti Moldavsku (26. 9.) by mal byť vypredaný, na košický proti Kazachstanu (29. 9.) je predaných 6400 lístkov, očakáva sa však, že do hľadiska príde 9 až 10-tisíc divákov. Chlapci z reprezentácie veria, že bude vypredané,“ dodala Jurigová.
Vo Vysokých Tatrách sa s reprezentantmi pripravuje aj obranca Martin Valjent, ktorý v uplynulom období nebol obľúbencom Weissovho predchodcu Francesca Calzonu. A to aj napriek tomu, že má v nohách desiatky zápasov v najvyššej španielskej súťaži.
Napriek vypadnutiu jeho RCD Mallorca z La Ligy zostal klubu verný: "Bolo to pre mňa ťažké leto, mal som ťažkú hlavu z toho, aký urobiť ďalší krok v kariére. Napokon som sa rozhodol v klube zostať a pokúsiť sa mu pomôcť, aby sa dokázal vrátiť späť do prvej ligy. Verím, že je to najlepšie rozhodnutie pre moju kariéru.“
Na zraz sa tešil a je pripravený pomôcť mužstvu na ktoromkoľvek poste, kam ho zaradí tréner: "Som rád, že som tu a po dvoch-troch mesiacoch môžem byť opäť v reprezentačnom kolektíve. Čakajú nás štyri ťažké a veľmi dôležité zápasy. Zraz je netypicky dlhý, o to bude dôležitejší kolektív, aby sme spolu vychádzali, bola dobrá nálada a energia. Preto je nominácia širšia, je nás tu viac. Sme k dispozícii trénerom a chceme podať čo najlepší výkon," dodal Valjent na webe futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Vladimír Weiss už má vo Vysokých Tatrách k dispozícii kompletný káder slovenských futbalových reprezentantov na nadchádzajúce štyri zápasy európskej Ligy národov 2026/2027.
Z pôvodnej 30-člennej nominácie jeden hráč vypadol - pre zranenie opustil tím stredopoliar Matúš Bero.
Zatiaľ bez náhrady
"Podrobil sa vyšetreniu, ktoré ukázalo, že má únavovú zlomeninu chodidla. Musel sa s tímom rozlúčiť. Zatiaľ sa tréner Vladimír Weiss nerozhodol povolať ďalšieho hráča,“ informovala mediálna manažérka slovenských reprezentácií Monika Jurigová, cituje ju web Slovenského futbalového zväzu.
V Prešove a Košiciach
Od 26. septembra do 6. októbra čakajú na Slovákov dovedna štyri súťažné stretnutia. Prvé dva domáce zápasy v C-divízii Lige národov 2026/2027 odohrajú Weissovi zverenci v Prešove, resp. Košiciach, kde vyzvú výbery Moldavska a Kazachstanu. Následne vycestujú na stretnutia na Faerské ostrovy a do Moldavska.
Veria, že bude vypredané
"Čo sa týka diváckeho záujmu, zápas v Prešove proti Moldavsku (26. 9.) by mal byť vypredaný, na košický proti Kazachstanu (29. 9.) je predaných 6400 lístkov, očakáva sa však, že do hľadiska príde 9 až 10-tisíc divákov. Chlapci z reprezentácie veria, že bude vypredané,“ dodala Jurigová.
Vo Vysokých Tatrách sa s reprezentantmi pripravuje aj obranca Martin Valjent, ktorý v uplynulom období nebol obľúbencom Weissovho predchodcu Francesca Calzonu. A to aj napriek tomu, že má v nohách desiatky zápasov v najvyššej španielskej súťaži.
Ťažké leto
Napriek vypadnutiu jeho RCD Mallorca z La Ligy zostal klubu verný: "Bolo to pre mňa ťažké leto, mal som ťažkú hlavu z toho, aký urobiť ďalší krok v kariére. Napokon som sa rozhodol v klube zostať a pokúsiť sa mu pomôcť, aby sa dokázal vrátiť späť do prvej ligy. Verím, že je to najlepšie rozhodnutie pre moju kariéru.“
Na zraz sa tešil a je pripravený pomôcť mužstvu na ktoromkoľvek poste, kam ho zaradí tréner: "Som rád, že som tu a po dvoch-troch mesiacoch môžem byť opäť v reprezentačnom kolektíve. Čakajú nás štyri ťažké a veľmi dôležité zápasy. Zraz je netypicky dlhý, o to bude dôležitejší kolektív, aby sme spolu vychádzali, bola dobrá nálada a energia. Preto je nominácia širšia, je nás tu viac. Sme k dispozícii trénerom a chceme podať čo najlepší výkon," dodal Valjent na webe futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga národov 2026/2027 Nominácia Príprava Slovenská futbalová reprezentácia Vysoké Tatry Zranenie
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