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 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal


Tagy: Liga národov 2026/2027 Nominácia Príprava Slovenská futbalová reprezentácia Vysoké Tatry Zranenie

Slovenská reprezentácia sa pripravuje vo Vysokých Tatrách už bez Matúša Bera. Tréner Vladimír Weiss už má vo Vysokých Tatrách k dispozícii kompletný káder slovenských futbalových reprezentantov ...



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matus bero 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia sa pripravuje vo Vysokých Tatrách už bez Matúša Bera.


Tréner Vladimír Weiss už má vo Vysokých Tatrách k dispozícii kompletný káder slovenských futbalových reprezentantov na nadchádzajúce štyri zápasy európskej Ligy národov 2026/2027.

Z pôvodnej 30-člennej nominácie jeden hráč vypadol - pre zranenie opustil tím stredopoliar Matúš Bero.

Zatiaľ bez náhrady


"Podrobil sa vyšetreniu, ktoré ukázalo, že má únavovú zlomeninu chodidla. Musel sa s tímom rozlúčiť. Zatiaľ sa tréner Vladimír Weiss nerozhodol povolať ďalšieho hráča,“ informovala mediálna manažérka slovenských reprezentácií Monika Jurigová, cituje ju web Slovenského futbalového zväzu.

https://www.instagram.com/p/Ddjq7ENNW1Y/?hl=sk

V Prešove a Košiciach


Od 26. septembra do 6. októbra čakajú na Slovákov dovedna štyri súťažné stretnutia. Prvé dva domáce zápasy v C-divízii Lige národov 2026/2027 odohrajú Weissovi zverenci v Prešove, resp. Košiciach, kde vyzvú výbery Moldavska a Kazachstanu. Následne vycestujú na stretnutia na Faerské ostrovy a do Moldavska.

Veria, že bude vypredané


"Čo sa týka diváckeho záujmu, zápas v Prešove proti Moldavsku (26. 9.) by mal byť vypredaný, na košický proti Kazachstanu (29. 9.) je predaných 6400 lístkov, očakáva sa však, že do hľadiska príde 9 až 10-tisíc divákov. Chlapci z reprezentácie veria, že bude vypredané,“ dodala Jurigová.

Vo Vysokých Tatrách sa s reprezentantmi pripravuje aj obranca Martin Valjent, ktorý v uplynulom období nebol obľúbencom Weissovho predchodcu Francesca Calzonu. A to aj napriek tomu, že má v nohách desiatky zápasov v najvyššej španielskej súťaži.

Ťažké leto


Napriek vypadnutiu jeho RCD Mallorca z La Ligy zostal klubu verný: "Bolo to pre mňa ťažké leto, mal som ťažkú hlavu z toho, aký urobiť ďalší krok v kariére. Napokon som sa rozhodol v klube zostať a pokúsiť sa mu pomôcť, aby sa dokázal vrátiť späť do prvej ligy. Verím, že je to najlepšie rozhodnutie pre moju kariéru.“

Na zraz sa tešil a je pripravený pomôcť mužstvu na ktoromkoľvek poste, kam ho zaradí tréner: "Som rád, že som tu a po dvoch-troch mesiacoch môžem byť opäť v reprezentačnom kolektíve. Čakajú nás štyri ťažké a veľmi dôležité zápasy. Zraz je netypicky dlhý, o to bude dôležitejší kolektív, aby sme spolu vychádzali, bola dobrá nálada a energia. Preto je nominácia širšia, je nás tu viac. Sme k dispozícii trénerom a chceme podať čo najlepší výkon," dodal Valjent na webe futbalsfz.sk.


Zdroj: SITA.sk - Bero má únavovú zlomeninu chodidla, tréner Weiss zatiaľ náhradníka nepovolal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Nominácia Príprava Slovenská futbalová reprezentácia Vysoké Tatry Zranenie
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