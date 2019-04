Veľké firmy v Británii uprednostňujú hotovosť a odkladajú investície

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. apríla (TASR) - Počet veľkých firiem so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré pre obavy z brexitu uprednostňujú hotovosť a odkladajú investície, sa zvyšuje. Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti Deloitte medzi top manažérmi veľkých firiem, vrátane podnikov zahrnutých v akciových indexoch FTSE 100 a FTSE 250.Anketa tiež odhalila, že firmy aktuálne hodnotia dlhodobý ekonomický vplyvu brexitu doposiaľ najnegatívnejšie.Približne 81 % opýtaných finančných riaditeľov podľa prieskumu očakáva, že brexit povedie k dlhodobému zhoršeniu podnikateľského prostredia v Británii. To je viac ako 78 % na konci minulého roka a ich najväčší počet od prvého položenia tejto otázky po referende o odchode z Európskej únie (EÚ) v júni 2016.Deloitte uskutočnila prieskum v dňoch medzi 26. marcom a 7. aprílom, hneď po tom, ako bolo isté, že Británia neopustí Úniu podľa pôvodného plánu 29. marca. A predtým, ako britská premiérka Theresa Mayová zabezpečila odklad brexitu do konca októbra.skonštatoval David Sproul, riaditeľ Deloitte pre severozápadnú Európu.Oficiálne údaje minulý mesiac ukázali, že podnikové investície v Británii sa vlani znižovali každý štvrťrok, čo bolo najdlhšie obdobie ich poklesu od finančnej krízy v rokoch 2008/09.Guvernér centrálnej Bank of England (BoE) Mark Carney minulý týždeň na okraj jarného zasadania Medzinárodného menového fondu vo Washingtone povedal, že chaotický brexit bez dohody zostal jedným z troch najväčších rizík pre svetovú ekonomiku. Zvyšnými dvomi sú obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou a spomalenie ekonomiky eurozóny.Väčšina veľkých podnikov v Británii teraz očakáva, že BoE aspoň rok nezmení úrokové sadzby.Prieskum Deloitte totiž odhalil, že podiel finančných riaditeľov, ktorí predpokladajú zvýšenie jednej alebo viacerých úrokových sadzieb v nasledujúcich 12 mesiacoch, klesol na 40 % z 58 % na konci roka 2018.Dlhodobý ukazovateľ spoločnosti Deloitte v oblasti "rizikového apetítu" firiem zostal blízko minimám, ktoré boli naposledy pozorované po referende o brexite v roku 2016 a v čase, keď vrcholila finančná kríza.