Analytici: Inflácia v marci prekvapila silným rastom

Bratislava 15. apríla (TASR) - Inflácia v marci prekvapila silným rastom, rástli ponukové aj dopytové ceny. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil.K rastu cien v marci podľa neho najvýraznejšie prispeli ceny v doprave, ktoré boli zodpovedné za približne tretinu medzimesačného zvýšenia cien. Ceny ropy na svetových trhoch vo februári a marci ďalej rástli, čo sa s miernym oneskorením postupne dostávalo aj do cien benzínov a nafty na slovenských benzínových pumpách. Ceny pohonných látok v marci vzrástli o 2,4 % a dynamika ich medziročného rastu sa tak vrátila do kladných hodnôt (asi 2 %).Informoval, že len o niečo miernejší príspevok k medzimesačnej inflácii (rovnako približne tretina) zaznamenali v marci ceny potravín, ktoré sa v marci zvýšili v priemere až o 1,0 %, čo sa premietlo i do ďalšieho zrýchlenia medziročného rastu cien potravín z 2,5 % na 3,1 %. Rast cien potravín bol v marci plošný a nedá sa pripísať ani na vrub sezónnym výkyvom cien.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, marcovú infláciu ovplyvnili hlavne ceny potravín, ktoré vzrástli medzimesačne o 1,2 % a ceny v doprave, ktoré sa zvýšili medzimesačne o 2,5 %. Vplývali na ne vyššie ceny palív (reflektujúc cenu ropy za posledné obdobie), leteniek a ojazdených vozidiel.doplnila Muchová.ŠÚ SR informoval, že v marci 2019 sa v porovnaní s marcom 2018 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Spotrebiteľské ceny sa v marci v porovnaní s februárom v úhrne zvýšili o 0,6 %.