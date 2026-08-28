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Začiatok školského roka nie je pre každú rodinu dôvodom na radosť. September môže priniesť aj stovky eur výdavkov
Nové zošity, školská taška, peračník, prezuvky a oblečenie na telesnú. Pre deti sú to veci, ktoré symbolizujú začiatok nového školského roka. Pre rodičov však september často znamená aj ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Nové zošity, školská taška, peračník, prezuvky a oblečenie na telesnú. Pre deti sú to veci, ktoré symbolizujú začiatok nového školského roka.
Pre rodičov však september často znamená aj výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Kým niektoré rodiny riešia, akú tašku dieťaťu vybrať, iné premýšľajú, ako zaplatiť všetko, čo ich v septembri čaká. A sú aj rodiny, ktorým k bežným školským výdavkom pribúdajú náklady na rehabilitácie, terapie či zdravotné pomôcky.
Začiatok školského roka máme prirodzene spojený s očakávaním a radosťou. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa deti vracajú medzi spolužiakov, čakajú ich nové predmety, učitelia, kamaráti a možno aj prvý školský deň v úplne novom prostredí. Rodičia medzitým pripravujú všetko potrebné, aby ich deti mohli do školy nastúpiť vybavené. Práve v tomto období si však mnohé domácnosti naplno uvedomia, koľko stojí zabezpečiť všetko potrebné.
Podľa aktuálnych údajov sa základná školská výbava pre prváka v roku 2026 pohybuje v priemere okolo 311 eur. V závislosti od toho, čo všetko rodičia kupujú a aké výrobky vyberú, sa však suma môže dostať aj výrazne vyššie. A tým sa školské výdavky zďaleka nekončia.
Po začiatku školského roka prichádzajú ďalšie pravidelné alebo jednorazové platby. Obedy, školský klub detí, rodičovské združenia, triedne fondy, krúžky, výlety, exkurzie či rôzne školské aktivity. Pre rodinu s jedným dieťaťom môžu byť zvládnuteľné, no pri dvoch alebo troch školopovinných deťoch sa jednotlivé položky rýchlo násobia.
A popri tom zostávajú všetky ostatné výdavky, bez ktorých sa domácnosť nezaobíde – bývanie, energie, potraviny, doprava, oblečenie či lieky. September tak môže byť pre rodinný rozpočet mesiacom, ktorý si vyžiada oveľa viac plánovania než ostatné obdobia roka.
Pre mnohé rodiny pritom nejde o otázku, či svojmu dieťaťu kúpiť najdrahšiu alebo najkrajšiu školskú tašku. Ide o otázku, či si môžu dovoliť kúpiť všetko, čo dieťa do školy skutočne potrebuje.
Rozdiel medzi jednotlivými rodinami pritom nie je vždy viditeľný. Deti prichádzajú do školy spolu, s rovnakými zoznamami pomôcok a rovnakými školskými povinnosťami. Za ich školskými taškami sa však môžu skrývať úplne odlišné rodinné rozpočty a životné situácie.
Ešte náročnejšia je situácia rodín, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo vážnym ochorením. Tie okrem bežných potrieb spojených so školou často riešia aj výdavky, ktoré ostatné domácnosti vôbec nepoznajú. Pravidelné rehabilitácie, špecializované terapie, zdravotné pomôcky, odborné vyšetrenia či doprava za zdravotnou starostlivosťou môžu predstavovať stovky až tisíce eur ročne.
Sebko je tínedžer ako každý iný. Má svoje sny, záujmy a predstavy o budúcnosti. Jeho život však od detstva ovplyvňuje genetické ochorenie, pri ktorom postupne ochabuje svalstvo celého tela. Nejde pritom iba o ruky či nohy. Choroba časom oslabuje aj svaly potrebné na fungovanie ďalších orgánov vrátane srdca a pľúc. Pred niekoľkými rokmi Sebko absolvoval operáciu šliach s nádejou, že mu pomôže zachovať pohyb a zlepšiť jeho možnosti fungovania. Napriek veľkej snahe a rehabilitáciám sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval. Už približne tri roky je odkázaný na invalidný vozík.
Pre zdravého človeka sú mnohé každodenné pohyby samozrejmosťou. Postaviť sa, prejsť sa, ísť von alebo sa samostatne presunúť z jedného miesta na druhé. Sebko však musí svoje telo každý deň prispôsobovať tomu, čo ešte dokáže. To, čo bolo kedysi jednoduché, dnes často znamená pomoc druhých, viac energie a množstvo obmedzení.
Napriek tomu sa nechce vzdať svojho života ani svojich snov. Práve preto potrebuje pravidelné rehabilitácie, špecializované cvičenia, zdravotné pomôcky a odbornú starostlivosť. Ich cieľom nie je dosiahnuť niečo nad rámec jeho možností. Naopak, pomáhajú mu udržať telo v čo najlepšom stave a čo najdlhšie si zachovať schopnosti a mieru samostatnosti, ktorú ešte má.
Pre Sebka preto rehabilitácie nie sú luxusom. Sú dôležitou súčasťou jeho každodenného života. Pre jeho rodinu však predstavujú výraznú finančnú záťaž. A práve v takýchto situáciách môže pomoc ľudí okolo znamenať veľmi veľa. Nie iba finančný príspevok, ale predovšetkým možnosť pokračovať v starostlivosti, ktorá Sebkovi pomáha bojovať s dôsledkami jeho ochorenia.
Začiatok školského roka nám tak pripomína, že nie všetky deti vstupujú do septembra z rovnakej štartovacej čiary. Pre niektoré znamená nový peračník, zošity a radosť z prvého školského dňa. Pre iné rodiny je to obdobie, keď musia opäť počítať každé euro a rozhodovať sa, ktoré výdavky dokážu pokryť.
A niekedy nejde iba o školské potreby. Ide o to, či si rodina môže dovoliť rehabilitáciu, zdravotnú pomôcku alebo terapiu, ktorá môže dieťaťu pomôcť zostať čo najdlhšie samostatné. Práve preto má zmysel všímať si ľudí okolo nás a nebáť sa pomôcť.
Na portáli ĽudiaĽuďom.sk môžu ľudia nájsť množstvo príbehov rodín a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a potrebujú pomoc svojho okolia. Pomôcť je možné aj Sebkovi – príspevkom na jeho rehabilitácie a potrebnú starostlivosť. Každá, aj malá pomoc môže pre rodinu znamenať úľavu a pre človeka, ktorý bojuje so zdravotnými či životnými prekážkami, ďalšiu šancu pokračovať.
September preto nemusí byť iba pripomienkou toho, koľko stojí školská výbava. Môže byť aj pripomienkou, že niektoré rodiny potrebujú, aby na svoje starosti nemuseli zostať samy.
Pretože kým pre jedno dieťa znamená začiatok školského roka nový peračník, pre iné môže byť najväčším darom niečo úplne iné. Možnosť pokračovať v rehabilitáciách, dostať potrebnú pomoc a žiť čo najplnohodnotnejší život. Pomôcť Sebkovi aj ďalším ľuďom v náročnej životnej situácii môžete prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Začiatok školského roka nie je pre každú rodinu dôvodom na radosť. September môže priniesť aj stovky eur výdavkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre rodičov však september často znamená aj výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Kým niektoré rodiny riešia, akú tašku dieťaťu vybrať, iné premýšľajú, ako zaplatiť všetko, čo ich v septembri čaká. A sú aj rodiny, ktorým k bežným školským výdavkom pribúdajú náklady na rehabilitácie, terapie či zdravotné pomôcky.
Začiatok školského roka máme prirodzene spojený s očakávaním a radosťou. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa deti vracajú medzi spolužiakov, čakajú ich nové predmety, učitelia, kamaráti a možno aj prvý školský deň v úplne novom prostredí. Rodičia medzitým pripravujú všetko potrebné, aby ich deti mohli do školy nastúpiť vybavené. Práve v tomto období si však mnohé domácnosti naplno uvedomia, koľko stojí zabezpečiť všetko potrebné.
Podľa aktuálnych údajov sa základná školská výbava pre prváka v roku 2026 pohybuje v priemere okolo 311 eur. V závislosti od toho, čo všetko rodičia kupujú a aké výrobky vyberú, sa však suma môže dostať aj výrazne vyššie. A tým sa školské výdavky zďaleka nekončia.
Po začiatku školského roka prichádzajú ďalšie pravidelné alebo jednorazové platby. Obedy, školský klub detí, rodičovské združenia, triedne fondy, krúžky, výlety, exkurzie či rôzne školské aktivity. Pre rodinu s jedným dieťaťom môžu byť zvládnuteľné, no pri dvoch alebo troch školopovinných deťoch sa jednotlivé položky rýchlo násobia.
A popri tom zostávajú všetky ostatné výdavky, bez ktorých sa domácnosť nezaobíde – bývanie, energie, potraviny, doprava, oblečenie či lieky. September tak môže byť pre rodinný rozpočet mesiacom, ktorý si vyžiada oveľa viac plánovania než ostatné obdobia roka.
Pre mnohé rodiny pritom nejde o otázku, či svojmu dieťaťu kúpiť najdrahšiu alebo najkrajšiu školskú tašku. Ide o otázku, či si môžu dovoliť kúpiť všetko, čo dieťa do školy skutočne potrebuje.
Rozdiel medzi jednotlivými rodinami pritom nie je vždy viditeľný. Deti prichádzajú do školy spolu, s rovnakými zoznamami pomôcok a rovnakými školskými povinnosťami. Za ich školskými taškami sa však môžu skrývať úplne odlišné rodinné rozpočty a životné situácie.
Ešte náročnejšia je situácia rodín, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo vážnym ochorením. Tie okrem bežných potrieb spojených so školou často riešia aj výdavky, ktoré ostatné domácnosti vôbec nepoznajú. Pravidelné rehabilitácie, špecializované terapie, zdravotné pomôcky, odborné vyšetrenia či doprava za zdravotnou starostlivosťou môžu predstavovať stovky až tisíce eur ročne.
Príkladom je aj štrnásťročný Sebko, ktorý žije s Duchennovou svalovou dystrofiou
Sebko je tínedžer ako každý iný. Má svoje sny, záujmy a predstavy o budúcnosti. Jeho život však od detstva ovplyvňuje genetické ochorenie, pri ktorom postupne ochabuje svalstvo celého tela. Nejde pritom iba o ruky či nohy. Choroba časom oslabuje aj svaly potrebné na fungovanie ďalších orgánov vrátane srdca a pľúc. Pred niekoľkými rokmi Sebko absolvoval operáciu šliach s nádejou, že mu pomôže zachovať pohyb a zlepšiť jeho možnosti fungovania. Napriek veľkej snahe a rehabilitáciám sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval. Už približne tri roky je odkázaný na invalidný vozík.
Pre zdravého človeka sú mnohé každodenné pohyby samozrejmosťou. Postaviť sa, prejsť sa, ísť von alebo sa samostatne presunúť z jedného miesta na druhé. Sebko však musí svoje telo každý deň prispôsobovať tomu, čo ešte dokáže. To, čo bolo kedysi jednoduché, dnes často znamená pomoc druhých, viac energie a množstvo obmedzení.
Napriek tomu sa nechce vzdať svojho života ani svojich snov. Práve preto potrebuje pravidelné rehabilitácie, špecializované cvičenia, zdravotné pomôcky a odbornú starostlivosť. Ich cieľom nie je dosiahnuť niečo nad rámec jeho možností. Naopak, pomáhajú mu udržať telo v čo najlepšom stave a čo najdlhšie si zachovať schopnosti a mieru samostatnosti, ktorú ešte má.
Pre Sebka preto rehabilitácie nie sú luxusom. Sú dôležitou súčasťou jeho každodenného života. Pre jeho rodinu však predstavujú výraznú finančnú záťaž. A práve v takýchto situáciách môže pomoc ľudí okolo znamenať veľmi veľa. Nie iba finančný príspevok, ale predovšetkým možnosť pokračovať v starostlivosti, ktorá Sebkovi pomáha bojovať s dôsledkami jeho ochorenia.
Začiatok školského roka nám tak pripomína, že nie všetky deti vstupujú do septembra z rovnakej štartovacej čiary. Pre niektoré znamená nový peračník, zošity a radosť z prvého školského dňa. Pre iné rodiny je to obdobie, keď musia opäť počítať každé euro a rozhodovať sa, ktoré výdavky dokážu pokryť.
A niekedy nejde iba o školské potreby. Ide o to, či si rodina môže dovoliť rehabilitáciu, zdravotnú pomôcku alebo terapiu, ktorá môže dieťaťu pomôcť zostať čo najdlhšie samostatné. Práve preto má zmysel všímať si ľudí okolo nás a nebáť sa pomôcť.
Na portáli ĽudiaĽuďom.sk môžu ľudia nájsť množstvo príbehov rodín a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a potrebujú pomoc svojho okolia. Pomôcť je možné aj Sebkovi – príspevkom na jeho rehabilitácie a potrebnú starostlivosť. Každá, aj malá pomoc môže pre rodinu znamenať úľavu a pre človeka, ktorý bojuje so zdravotnými či životnými prekážkami, ďalšiu šancu pokračovať.
September preto nemusí byť iba pripomienkou toho, koľko stojí školská výbava. Môže byť aj pripomienkou, že niektoré rodiny potrebujú, aby na svoje starosti nemuseli zostať samy.
Pretože kým pre jedno dieťa znamená začiatok školského roka nový peračník, pre iné môže byť najväčším darom niečo úplne iné. Možnosť pokračovať v rehabilitáciách, dostať potrebnú pomoc a žiť čo najplnohodnotnejší život. Pomôcť Sebkovi aj ďalším ľuďom v náročnej životnej situácii môžete prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Začiatok školského roka nie je pre každú rodinu dôvodom na radosť. September môže priniesť aj stovky eur výdavkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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