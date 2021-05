Veľké podniky v cestovnom ruchu dostanú pocovidovú injekciu, Doležal bude žiadať desiatky miliónov eur

Podnikatelia si musia vybrať

Väčšia pomoc, viac administratívy

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia odobrila návrh rezortu dopravy na pomoc veľkým podnikom v cestovnom ruchu a schválila veľkú schému štátnej pomoci. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200-tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania.Firmy môžu požiadať o pomoc z veľkej schémy okamžite po navýšení finančného balíka o 37,25 milióna eur. Minister Andrej Doležal predloží predmetnú veľkú schému štátnej pomoci na najbližšom rokovaní vlády. Veľká schéma vychádza zo schémy pomoci de minimis, pričom podmienkou na získanie štátnej pomoci zostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.Za rovnaké obdobie je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď schémy pomoci de minimis alebo schémy štátnej pomoci.„Veľkú schému sme pripravovali v spolupráci s odborníkmi z gastrosektora a cestovného ruchu. Pomoc sa teraz dostane aj veľkým podnikom,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková s tým, že rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov, keď vo veľkej schéme budú môcť veľké podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70 percent nekrytých finančných nákladov.Pre malé a stredné podniky to bude hranica 90 percent. „Odporúčame podnikom, ktoré sa zmestia do 200-tisíc eur, aby využili schému pomoci de minimis. Vzhľadom na nižší objem finančnej pomoci bude administratívne jednoduchšia,” povedal Radúz Dula , generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu rezortu dopravy.Aj vo veľkej schéme budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá či historické pamiatky.