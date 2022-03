Veľké porovnanie: Slováci, sem sa oplatí investovať!

Lepšie zhodnotenie vďaka nižším poplatkom

Vstupný poplatok (max)

Poplatok za správu (p.a.)

Výnos 2021

Výnos za 5 rokov

(2016 -2021)

Hodnota 10 000 € investovaných pred 5 rokmi

V porovnaní s Portu menej o





Portu eur portfolio 10

0%

1%

20,12%

66,64%

16 664 €







Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R

1,50%

2,18%

18,09%

46,18%

14 399 €

-2 265 €





AM SLSP Fond budúcnosti

2%

1,60%

17,96%

17,96%

11 560 €

-5 104 €





ČSOB Rastový o.p.f.

1,50%

1,40%

16,74%

27,61%

12 570 €

-4 094 €





UNIQA Selection Global Equity

5%

1,82%

26,76%

59,75%

15 176 €

-1 488 €





IAD Global Index

3,90%

3,20%

29,46%

60,17%

15 392 €

-1 272 €





Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR

4,50%

1,90%

31,15%

67,55%

16 001 €

-663 €





Eurizon AM Slovakia - dynamické portfólio

2,50%

1,67%

9,60%

27,14%

12 396 €

-4 268 €





TAM - Private Growth 1

0%

1,94%

11,41%

29,70%

12 970 €

-3 694 €





Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica

1,50%

1,48%

5,03%

10,21%

10 856 €

-5 808 €







Najvyšší čas na zmenu

1.3.2022 (Webnoviny.sk) -Zhodnocovanie úspor už roky nie je len doménou bánk. Na slovenský trh nedávno vstúpila aj investičná platforma Portu, ktorej portfóliá dlhodobo prekonávajú výkonnosť v súčasnosti dostupných fondov. Slovenským investorom sa tak otvárajú nové možnosti pasívneho investovania s portfóliami šitými na mieru a bez zbytočných poplatkov.Výška poplatkov vo výraznej miere ovplyvňuje skutočné zhodnotenie investícií. "V prípade fondov sa investori musia často už na začiatku investovania zmieriť so vstupným poplatkom a vysokým poplatkom za správu investície, ktorý v priemere dosahuje až 1,6 %, pričom výnimkou nie sú ani hodnoty nad 2 %. Portu chce dvere k investovaniu otvoriť naozaj každému. Práve preto nemá žiadne vstupné ani výstupné poplatky, žiadne výkonnostné poplatky ani poplatky za nízke vklady. Investovať na tejto online platforme je pritom možné už od 20 eur a zvládne to aj úplný začiatočník," približuje Radim Krejčí, zakladateľ online investičnej platformy Portu.Aj pri štandardnom poplatku za správu investície na úrovni 1 % ročne vrátane DPH bolo Portu výrazne výhodnejšie ako priemerný podielový fond alebo iné platformy pre pasívne investovanie. Aktuálne však ponúka až 40% zľavu zo správcovského poplatku, ktorú pri prenesení investície od iných správcov získajú noví užívatelia na 2 roky bez akýchkoľvek obmedzení.ročne vrátane DPH je tak v prípade Portu poplatok za správu portfólia. Táto úroveň poplatkov je naviac dostupná komukoľvek, kto na platforme plánuje investovať dlhodobo. Investovanie s Portu tak môže byť oV praxi sa to napríklad na jednorazovej investícii vo výške 3000 eur na 5 rokov a predpokladanom ročnom zhodnotení o 7 % odrazí tak, že jej. Na poplatkoch takViac než 117 000 užívateľov a 310 miliónov eur pod správou. Portu umožňuje efektívne a bezstarostné investovanie do burzovo obchodovateľných fondov (ETF). Online, bez zdĺhavých návštev kamenných pobočiek. Veľký dôraz kladie na skvelú užívateľskú podporu a na online chate investorom odpovedá v priemere do 15 sekúnd. Kedykoľvek je dostupné aj po telefóne.Vďaka tomu sa Portu v oblasti pasívneho investovania rýchlo stalo jednotkou na českom trhu. Vedľa portfólií na mieru dáva investorom možnosť aj k. Vedľa vlastných stratégií si dokonca investori môžu vybrať aj za ďalšie rastové segmenty. Každý tak má možnosť investovať do oblastí, v ktorých sám vidí budúcnosť. Investovať na Portu môžu dokonca aj firmy."Veľkú pozornosť Portu venuje aj, ktoréponúkajú skvelú možnosť k dlhodobému investovaniu na budúcnosť tých najmenších," dodáva Krejčí.Fakt, že aktívne spravované portfóliá majú z dlhodobého hľadiska nižší výkon ako veľké indexy, ktoré sa snažia prekonať, potvrdzujú aj dáta organizácie S&P Global publikované v reporte SPIVA. Vďaka širokej diverzifikácii danej nástrojmi ETF tak dokáže Portu svojim užívateľom priniesť lepší čistý výnos ako konkurencia. Dokazuje to aj veľké porovnanie investičných platforiem, kdeza 5 rokovVýkonnosť je vypočítaná s plným (1%) poplatkom za správu portfólia, pričom skutočný zisk je pri uplatnení aktuálne ponúkanej zľavy, samozrejme, ešte vyšší.Za Portu stojí najväčšia stredoeurópska, ktorá na trhu úspešne pôsobí už 30 rokov. Vďaka tomu môže Portu čerpať z. Výhodné podmienky pre investovanie môže ponúkať aj vďaka vysokej miere automatizácie, ktorá zabezpečuje obchodovanie s ETF fondmi a rebalansovanie portfólií. Investorom sú prístupné aj pokročilé funkcie, akou je napr. Inteligentné znižovanie rizika, ktoré automaticky upravuje zloženie a rizikovosť portfólia tak, aby sa v čase plánovaného výberu prostriedkov minimalizovali výkyvy hodnoty portfólia.Mnohí Slováci si zrejme ani neuvedomujú, aký obrovský vplyv na ich financie má dnes vysoká inflácia. Z dát ďalej jasne vyplýva, že tradičné investičné produkty, ako napríklad podielové fondy, sa svojou výkonnosťou už len ťažko dokážu vyrovnať novým, nízko nákladovým metódam pasívneho investovania. Investovanie na Portu pritom zvládne každý aj bez predchádzajúcich skúseností a pri uplatnení ročného časového testu sú