Dvojica Afgancov sa čoskoro postaví pred súd, plánovali zabiť ženu za zneuctenie ich rodiny

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 21. marca hlavné pojednávanie s Mohammedom G. P. a Daryom K. S., ktorých prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva.Ide o občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska afganskej národnosti, ktorí podľa orgánov činných v trestnom konaní pripravovali usmrtenie blízkej osoby ako pomstu za to, že poškodená zneuctila ich rodinu. Nakoniec sa to však nestalo.„Obvinení v roku 2018 po predchádzajúcej vzájomnej dohode úmyselne pripravovali usmrtenie občianky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Poškodená je dcérou obvineného M. G. P. a neterou obvineného D. K. S," informovala v decembri 2021 po podaní obžaloby prokuratúra. Za vypátranie poškodenej a jej fyzickú likvidáciu ponúkali obžalovaní podľa prokuratúry zaplatenie peňažnej sumy vo výške 30-tisíc eur.Motívom konania obžalovaných bola podľa polície najmä pomsta za to, že sa žena zriekla islamskej viery. Dvojicu zadržali ešte v septembri 2019 v Británii v rámci medzinárodnej policajnej akcie Pomsta.