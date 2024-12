Veľké predvianočné upratovanie je tradíciou pre väčšinu Slovákov, upratovačku si zaplatí len málokto

Väčšina Slovákov upratuje vo vlastnej réžii

Štedrú večeru strávia doma

15.12.2024 (SITA.sk) - Predvianočné obdobie je pre väčšinu slovenských domácností spojené s tradíciou veľkého upratovania, pričom až 60 percent Slovákov uvádza, že tento proces uskutočňujú každoročne.Ukázal to prieskum pre spoločnosť Home Credit, podľa ktorého ďalších 32 percent domácností vykonáva upratovanie aspoň niekedy. Len 9 percent opýtaných zverí „vyblýskanie" bytu či domu špecializovanej firme alebo upratovačke.Podľa prieskumu väčšina Slovákov vykonáva upratovanie vo vlastnej réžii, pričom náklady sa často pohybujú do 50 eur pre takmer 40 percent respondentov.Dáta ukázali, že veľké predvianočné upratovanie sa netýka častejšie ľudí z hlavného mesta, kde je takýchto 15 percent opýtaných. Najviac skúseností s externým veľkým upratovaním pred Vianocami majú v rámci Slovenska mladí ľudia vo veku od 18 do 26 rokov.Drvivá väčšina Slovákov, konkrétne 87 percent, plánuje stráviť štedrú večeru doma. Prieskum tiež potvrdil, že náklady na štedrú večeru sa pohybujú tak, že až 35 percent respondentov plánuje minúť na nákup a prípravu všetkých chodov od 50 do 100 eur, zatiaľ čo štvrtina Slovákov plánuje rozpočet do 50 eur.Na druhej strane, viac ako 100 eur minie 41 percent päťčlenných domácností a rodiny s čistým príjmom nad 3 000 eur.