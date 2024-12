Pellegrini prevzal od skautov Betlehemské svetlo. Má priniesť pokoj, mier a lásku na Slovensku

Zvyk trvá už 35 rokov

Svetlo prináša pokoj, mier i lásku

15.12.2024 (SITA.sk) - Slovenskí skauti priniesli v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo do Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho od nich prevzal prezident SR Peter Pellegrini Ako ďalej informovala prezidentská kancelária, slovenskí skauti začali s týmto zvykom pred 35 rokmi a odvtedy prinášajú s plamienkom z Betlehema posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty pred blížiacimi sa Vianocami.Hlava štátu vyjadrila v tejto súvislosti potešenie, že jeho sídlo je prvou zastávkou na Slovensku po tom, čo si skauti odpálili plameň počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckom kostole Votivkirche vo Viedni.„Betlehemské svetlo, ktoré prinášate, má priniesť pokoj, mier, nádej i lásku na Slovensku,“ uviedol prezident SR s tým, že by malo byť rovnako povzbudením k väčšej úcte a tolerancii. „Jeho plamienok by mal žiariť na štedrovečernom stole vo všetkých domácnostiach," dodal.Pellegrini zároveň pri tejto príležitosti ocenil tradíciu slovenského skautského hnutia, ktoré oslávilo 110. výročie a je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež. Tiež vyzdvihol jeho významný prínos v oblasti výchovy mladej generácie k tradičným hodnotám. Zároveň prezident zaželal všetkým šťastné a požehnané vianočné sviatky.