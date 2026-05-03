Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Veľké problémy bývalej atlétky. Isinbajevová neplatí za byt v Moskve a hrozí jej zmrazenie účtov
Bývalá skokanka o žrdi bola hlasnou Putinovou podporovateľkou, ale od vypuknutia vojny sa na verejnosti neobjavila a býva so svojou rodinou na Tenerife.
3.5.2026 (SITA.sk) - Bývalá skokanka o žrdi bola hlasnou Putinovou podporovateľkou, ale od vypuknutia vojny sa na verejnosti neobjavila a býva so svojou rodinou na Tenerife.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa bývalá ruská atlétka Jelena Isinbajevová dištancovala od väzieb na Vladimira Putina a ruskú armádu.
Presťahovala sa na Kanárske ostrovy a aj to je zrejme dôvod, prečo má problémy v Moskve - neplatí za byt, a preto ju žalujú. Hrozí jej zmrazenie bankových účtov.
Bývalá skokanka o žrdi bola hlasnou Putinovou podporovateľkou, ale od vypuknutia vojny sa na verejnosti neobjavila a býva so svojou rodinou na Tenerife.
V hlavnom meste Ruska má byt, za ktorý nezaplatila. Účty dosahujú celkovú sumu 440-tisíc rubľov, čo je v prepočte približne 5-tisíc eur, a musí to vyplatiť.
Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry Ria Novosti jej hrozí zmrazenie ruských bankových účtov, čo by nebolo prvýkrát v takýchto prípadoch.
Aktuálne 43-ročná Isinbajevová mala predtým nesplatenú sumu vo výške 1,5 milióna rubľov (asi 17 060 eur) a skokanke o žrdi trvalo dva mesiace, kým dlh splatila.
Zdroj: SITA.sk - Veľké problémy bývalej atlétky. Isinbajevová neplatí za byt v Moskve a hrozí jej zmrazenie účtov © SITA Všetky práva vyhradené.
