 24hod.sk    Šport

03. mája 2026

Ďalšia európska súťaž pozná svojho šampióna. Porto ovládlo portugalskú ligu, Mourinho hromžil – VIDEO


Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022. Futbalisti klubu FC Porto sa stali portugalským šampiónmi dve kolá pred koncom ...



portugal_liga_soccer_87426 676x451 3.5.2026 (SITA.sk) - Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022.


Futbalisti klubu FC Porto sa stali portugalským šampiónmi dve kolá pred koncom súťaže po výhre 1:0 nad FC Alverca.

V tabuľke tak aktuálne majú nedostihnuteľný deväťbodový náskok pred druhou Benficou a o 12 bodov viac majú aj pred ďalším klubom z Lisabonu Sportingom.

Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022. Celkovo ich má vo svojej zbierke až 31.

Nejde o portugalský rekord, keďže Benfica ich má o sedem viac. Tréner lisabonského celku José Mourinho, ktorý je spájaný s návratom do Realu Madrid, nedoviedol svojich zverencov k zisku ligovej trofeje.



S Famalicaom len remizovali 2:2. "Tento zápas je dobrým odrazom toho, čo sa stalo v tejto súťaži. Chcem zablahoželať Portu, titul si zaslúžili," uviedol kouč s tým, že nebol spokojný s výkonmi rozhodcov.




Zdroj: SITA.sk - Ďalšia európska súťaž pozná svojho šampióna. Porto ovládlo portugalskú ligu, Mourinho hromžil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

