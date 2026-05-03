Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Ďalšia európska súťaž pozná svojho šampióna. Porto ovládlo portugalskú ligu, Mourinho hromžil – VIDEO
Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022. Futbalisti klubu FC Porto sa stali portugalským šampiónmi dve kolá pred koncom ...
3.5.2026 (SITA.sk) - Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022.
Futbalisti klubu FC Porto sa stali portugalským šampiónmi dve kolá pred koncom súťaže po výhre 1:0 nad FC Alverca.
V tabuľke tak aktuálne majú nedostihnuteľný deväťbodový náskok pred druhou Benficou a o 12 bodov viac majú aj pred ďalším klubom z Lisabonu Sportingom.
Hlavička Poliaka Jana Bednareka v 40. minúte stačila na víťazstvo Porta, ktoré získalo titul prvýkrát od roku 2022. Celkovo ich má vo svojej zbierke až 31.
Nejde o portugalský rekord, keďže Benfica ich má o sedem viac. Tréner lisabonského celku José Mourinho, ktorý je spájaný s návratom do Realu Madrid, nedoviedol svojich zverencov k zisku ligovej trofeje.
S Famalicaom len remizovali 2:2. "Tento zápas je dobrým odrazom toho, čo sa stalo v tejto súťaži. Chcem zablahoželať Portu, titul si zaslúžili," uviedol kouč s tým, že nebol spokojný s výkonmi rozhodcov.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia európska súťaž pozná svojho šampióna. Porto ovládlo portugalskú ligu, Mourinho hromžil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľké problémy bývalej atlétky. Isinbajevová neplatí za byt v Moskve a hrozí jej zmrazenie účtov
Nová trofej pozná svojho víťaza. Basketbalistky Ružomberka bez kľúčových hráčok otočili stratený zápas a získali titul – VIDEO
