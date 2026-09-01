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01. septembra 2026

Veľké projekty, odborné riadenie aj prestíž. Kandidáti na primátora priblížili, čo najviac chýba Bratislave


Tagy: Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku: "Čo sa vám najviac páči na Bratislave a čo jej naopak chýba?" Kandidáti na primátora ...



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gettyimages 857388110 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku: "Čo sa vám najviac páči na Bratislave a čo jej naopak chýba?"


Kandidáti na primátora Bratislavy priblížili, v čom je hlavné mesto pre nich výnimočné a v čom naopak zaostáva. Ako prvý odpovedal na otázku SITA "Čo sa vám najviac páči na Bratislave a čo jej naopak chýba?" súčasný minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandiduje ako nezávislý. "Páči sa mi, že Bratislava je objektívne krajšie mesto ako v minulosti," uviedol.

Podľa Ráža však Bratislave chýba to podstatnéveľké projekty, ktoré z krajšieho mesta urobia aj fungujúcu metropolu. "Rýchla MHD až na okraje mesta, parkovacie domy namiesto večného krúženia po sídlisku a tisíce nájomných bytov, aby mladé rodiny nemuseli za dostupným bývaním utekať za hranice mesta," doplnil prvý z kandidátov.

Winklerovi chýba stratégia rozvoja


Lídrovi strany Dunaj Martinovi Winklerovi sa páči spojitosť Bratislavy s Dunajom, bohatá história hlavného mesta a jeho poloha na úpätí Malých Karpát.

"Chýba mi stratégia rozvoja, plánovanie, chýbajú mi rozhodnutia, ktoré sa prejavia pozitívne na živote v našom meste za 20-30 rokov. Veľmi mi chýba finančná zodpovednosť a prekáža mi život na dlh, ktorý budú splácať ešte aj deti našich detí," priblížil ďalší z kandidátov na primátora.

Šubová: Bratislave nechýbajú vízie, ale odborné riadenie


Podľa predsedníčky Pirátskej strany Zuzany Šubovej má Bratislava obrovskú výhodu v tom, že je hlavným mestom so skvelou polohou v strede Európy. "Má Dunaj, lesy, vinohrady, množstvo zelene a obrovský potenciál, ktorý podľa mňa stále nedokážeme naplno využívať," uviedla.

Zároveň dodala, že jej chýba praktickosť pri každodennom riadení. "Bratislavčania nepotrebujú počúvať, aké úžasné bude mesto o dvadsať rokov. Potrebujú, aby dnes fungovala doprava, boli opravené cesty a chodníky, bolo mesto čisté a bezpečné a aby za stále vyššie dane a poplatky dostávali zodpovedajúce služby," doplnila.

Šubová zdôraznila, že Matúš Vallo mal osem rokov na to, aby ju presvedčil, že dokáže vybudovať skutočne funkčný a odborne zdatný magistrát. "Opak je pravdou. Vytvoril skvelé podmienky pre kamarátov a vybrané subjekty, ale Bratislavčania z toho nepociťujú zodpovedajúce benefity," poznamenala.

Živé námestie podľa nej nie je niečo, za čo majú obyvatelia primátorovi ďakovať. "Je to jeho povinnosť a pracovná náplň, za ktorú dostáva od daňových poplatníkov nemalú mzdu. On však očakáva potlesk a neznáša kritiku. Chýba mi preto jeho schopnosť prijať kritiku a vyvodiť zodpovednosť za zlé rozhodnutia," dodala.

Bratislave podľa Šubovej nechýbajú vízie. "Chýba jej odborné riadenie, väčší dôraz na výsledok, hospodárnosť a každodenné potreby jej obyvateľov. Ak si vedľa seba položíme sľuby súčasného primátora spred ôsmich rokov a dnešný reálny stav mesta, zistíme, že marketing, s ktorým uspel, bol síce úspešný, ale reálne napĺňanie jeho predvolebných sľubov je fiaskom. Jeho výsledkom je aj neustále a neúmerné zvyšovanie daní, poplatkov a sankcií," doplnila kandidátka na primátorku.

Geci: Mestu jednoznačne chýba prestíž


Ľubomírovi Gecimu, ktorý kandiduje za stranu MySlovensko, sa na Bratislave najviac páči to, koľko možností rekreácie ponúka, od hornatých mestských lesov po jazerá, od kultúrneho vyžitia v Slovenskom národnom divadle po obyčajné prechádzanie sa zelenými vnútroblokmi na sídliskách.

"Ak nechcem pôsobiť ako ďalší kandidát v poradí, tak by som povedal, že Bratislave jednoznačne chýba prestíž," uviedol kandidát na primátora.

Vallo: Základom všetkého sú ľudia


Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý kandiduje s podporou koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati, si myslí, že základom všetkého sú ľudia. "A ja dnes cítim, že Bratislavčania začínajú byť hrdí na svoje mesto. Vnímajú zmenu verejného priestoru na taký, v ktorom chcú tráviť čas," priblížil.

"Mohol by som povedať množstvo vecí, ktoré sa mi na Bratislave páčia od oživenej fontány cez zrevitalizovanú Prugerku či Kochovu záhradu, lesopark či obnovený park Staré Lido, športoviská či električku do Petržalky, ktorá ľuďom zásadne skvalitnila cestovanie. Ten najväčší poklad Bratislavy však vidím v ľuďoch, v komunitách, ktoré tu vyrastajú a v tom, že sa o seba staráme, že nie sme k svojmu mestu ľahostajní," doplnil Vallo.

A čo mu chýba? "Zdá sa mi nesmierna škoda, že Bratislava je na okraji pozornosti vládnych politikov. Vidíme to napríklad na tom, ako vyzerá Hlavná stanica alebo na nevyhovujúcom stave viacerých mostov," uzavrel súčasný primátor, ktorý sa opäť uchádza o svoj post.


O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu MySlovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.




Zdroj: SITA.sk - Veľké projekty, odborné riadenie aj prestíž. Kandidáti na primátora priblížili, čo najviac chýba Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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