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01. septembra 2026
Predsedu Demokratov napadol agresívny muž na benzínke. „Mačovia z Wishu“ sa podľa Naďa cítia beztrestne – VIDEO, FOTO
Zároveň upozornil, že útoky rôznych narušených jedincov voči predstaviteľom opozície či kritickým novinárom sú čoraz častejšie. Predsedu Demokratov
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1.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň upozornil, že útoky rôznych narušených jedincov voči predstaviteľom opozície či kritickým novinárom sú čoraz častejšie.
Predsedu Demokratov Jaroslava Naďa napadol agresívny muž na benzínke. Vďaka sociálnym sieťam zistil jeho meno a ozval sa mu aj rodinný príslušník agresora. Naď o incidente, ktorý sa udial na benzínovej pumpe v Senci, informoval v pondelok 31. augusta. Podľa jeho slov sa stal terčom nevyprovokovaného, najskôr slovného a potom aj fyzického útoku agresívneho muža.
„Vulgárne nadávky zjavne psychicky nevyrovnaného jedinca podporujúceho Rusov a extrémistov sú jedna vec, snaha o zahasenie cigarety na mojej tvári a fyzická snaha o moje vyprovokovanie a následne bitku už iná,“ napísal Naď.
Predseda Demokratov má incident aj zaznamenaný, a fotografie s tvárou agresívneho muža a jeho firemného auta zverejnil s tým, že čoskoro mu niekto z ľudí napíše, kto to je a kde pracuje. „Verím, že žiaden zamestnávateľ nechce mať v práci človeka, ktorý je výtržník, hulvát a zjavný agresívny psychopat. Mimochodom, bolo to vidno aj na jeho ceste do Bratislavy, kde svojou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov premávky,“ doplnil Naď.
Zároveň upozornil, že útoky rôznych narušených jedincov voči predstaviteľom opozície či kritickým novinárom sú čoraz častejšie. „Dovoľujú si. Prečo? Lebo si myslia, že môžu. Lebo zodpovedné orgány proti šíriteľom nenávisti a autorom vyhrážok nezasahujú adekvátne. Teda, ak sa útoky netýkajú predstaviteľov koalície. Vtedy je aktivita polície mimoriadna,“ povedal Naď s tým, že šanca, že by prípadné trestné oznámenie niečo vyriešilo, je minimálna. „Skončilo by sa to ako vždy, keď ho dáva niekto z novinárov alebo z opozície. Priestupkom pre útočníka za 30 eur,“ myslí si predseda Demokratov.
Ako ďalej priblížil, útočníkovi sa postavil čelom. „Možno bol prekvapený. On a jemu podobní sú však motivovaní tým, že vidia, že ľudia ako Šoun, mladý Sulík či Bombic a ďalší sa krížom-krážom kadekomu vyhrážajú, osočujú, urážajú a klamú, a robia tak beztrestne. Mačovia z wishu,“ dodal Naď s tým, že takýchto ľudí sa nebojí a vie sa proti nim brániť. Treba však podľa neho priznať, že štát v tomto smere zlyháva. Upozornil, že nenávisť, ktorá je dnes v móde, je ešte aj chránená vládnou koalíciou.
„A to musí skončiť. Fico, Šutaj Eštok, Kaliňák, dokonca aj Blaha a ďalší predstavitelia koalície, ktorí šíria nenávisť, hecujú ľudí klamstvami a skrývajú sa potom za dav ochrankárov, keď už musia niekde prejsť ulicou, sú za to spoluzodpovední. Začali s tým už pri covide a doteraz neskončili,“ vyhlásil Naď a položil otázku, čo by asi urobili bezpečnostné orgány, keby sa toto stalo niekomu z koalície. Okamžite by podľa neho bola zvolaná Bezpečnostná rada SR, a dotyčný človek by skončil vo väzení. „Ako ten, ktorého zavreli za komentár na Facebooku proti Ficovi,“ doplnil Naď.
Netrvalo dlho, a vďaka sociálnej sieti sa Naď čoskoro dostal k totožnosti útočníka. V utorok 1. septembra Naď informoval, že on aj polícia už poznajú jeho meno, miesto, kde býva a aj firmu, v ktorej pracuje a na ktorú bolo napísané jeho vozidlo. Naď predpokladal, že sa k týmto údajom zakrátko dostane, pretože jeho príspevok o incidente videlo približne milión ľudí. Jeden z ľudí, ktorí sa mu ozvali, bol dokonca rodinný príslušník agresora.
„V mene celej rodiny sa mi ospravedlnil za jeho konanie, s ktorým zásadným spôsobom nesúhlasí a dokonca mi vyjadril podporu v politickej činnosti a vo veciach, ktoré ako Demokrati robíme. Chcem povedať, že po vzájomnej komunikácii musím dať pred tým človekom klobúk dole a prijímam ospravedlnenie. Áno, nemôže za svojho rodinného príslušníka, rovnako ako za neho nemôžu iní členovia jeho rodiny,“ povedal Naď s tým, že polícia začala tento prípad riešiť.
„Pre mňa je to uzatvorená záležitosť. Zároveň ale platí, že vždy sa postavím takémuto agresorovi a nikdy nebudem utekať ani sa schovávať. Naopak, takíto ľudia si zaslúžia, aby verejnosť vedela, čo sú zač,“ uzavrel predseda Demokratov.
Zdroj: SITA.sk - Predsedu Demokratov napadol agresívny muž na benzínke. „Mačovia z Wishu“ sa podľa Naďa cítia beztrestne – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedu Demokratov Jaroslava Naďa napadol agresívny muž na benzínke. Vďaka sociálnym sieťam zistil jeho meno a ozval sa mu aj rodinný príslušník agresora. Naď o incidente, ktorý sa udial na benzínovej pumpe v Senci, informoval v pondelok 31. augusta. Podľa jeho slov sa stal terčom nevyprovokovaného, najskôr slovného a potom aj fyzického útoku agresívneho muža.
„Vulgárne nadávky zjavne psychicky nevyrovnaného jedinca podporujúceho Rusov a extrémistov sú jedna vec, snaha o zahasenie cigarety na mojej tvári a fyzická snaha o moje vyprovokovanie a následne bitku už iná,“ napísal Naď.
Útoky sú čoraz častejšie
Predseda Demokratov má incident aj zaznamenaný, a fotografie s tvárou agresívneho muža a jeho firemného auta zverejnil s tým, že čoskoro mu niekto z ľudí napíše, kto to je a kde pracuje. „Verím, že žiaden zamestnávateľ nechce mať v práci človeka, ktorý je výtržník, hulvát a zjavný agresívny psychopat. Mimochodom, bolo to vidno aj na jeho ceste do Bratislavy, kde svojou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov premávky,“ doplnil Naď.
Zároveň upozornil, že útoky rôznych narušených jedincov voči predstaviteľom opozície či kritickým novinárom sú čoraz častejšie. „Dovoľujú si. Prečo? Lebo si myslia, že môžu. Lebo zodpovedné orgány proti šíriteľom nenávisti a autorom vyhrážok nezasahujú adekvátne. Teda, ak sa útoky netýkajú predstaviteľov koalície. Vtedy je aktivita polície mimoriadna,“ povedal Naď s tým, že šanca, že by prípadné trestné oznámenie niečo vyriešilo, je minimálna. „Skončilo by sa to ako vždy, keď ho dáva niekto z novinárov alebo z opozície. Priestupkom pre útočníka za 30 eur,“ myslí si predseda Demokratov.
Ako ďalej priblížil, útočníkovi sa postavil čelom. „Možno bol prekvapený. On a jemu podobní sú však motivovaní tým, že vidia, že ľudia ako Šoun, mladý Sulík či Bombic a ďalší sa krížom-krážom kadekomu vyhrážajú, osočujú, urážajú a klamú, a robia tak beztrestne. Mačovia z wishu,“ dodal Naď s tým, že takýchto ľudí sa nebojí a vie sa proti nim brániť. Treba však podľa neho priznať, že štát v tomto smere zlyháva. Upozornil, že nenávisť, ktorá je dnes v móde, je ešte aj chránená vládnou koalíciou.
„A to musí skončiť. Fico, Šutaj Eštok, Kaliňák, dokonca aj Blaha a ďalší predstavitelia koalície, ktorí šíria nenávisť, hecujú ľudí klamstvami a skrývajú sa potom za dav ochrankárov, keď už musia niekde prejsť ulicou, sú za to spoluzodpovední. Začali s tým už pri covide a doteraz neskončili,“ vyhlásil Naď a položil otázku, čo by asi urobili bezpečnostné orgány, keby sa toto stalo niekomu z koalície. Okamžite by podľa neho bola zvolaná Bezpečnostná rada SR, a dotyčný človek by skončil vo väzení. „Ako ten, ktorého zavreli za komentár na Facebooku proti Ficovi,“ doplnil Naď.
Totožnosť útočníka
Netrvalo dlho, a vďaka sociálnej sieti sa Naď čoskoro dostal k totožnosti útočníka. V utorok 1. septembra Naď informoval, že on aj polícia už poznajú jeho meno, miesto, kde býva a aj firmu, v ktorej pracuje a na ktorú bolo napísané jeho vozidlo. Naď predpokladal, že sa k týmto údajom zakrátko dostane, pretože jeho príspevok o incidente videlo približne milión ľudí. Jeden z ľudí, ktorí sa mu ozvali, bol dokonca rodinný príslušník agresora.
„V mene celej rodiny sa mi ospravedlnil za jeho konanie, s ktorým zásadným spôsobom nesúhlasí a dokonca mi vyjadril podporu v politickej činnosti a vo veciach, ktoré ako Demokrati robíme. Chcem povedať, že po vzájomnej komunikácii musím dať pred tým človekom klobúk dole a prijímam ospravedlnenie. Áno, nemôže za svojho rodinného príslušníka, rovnako ako za neho nemôžu iní členovia jeho rodiny,“ povedal Naď s tým, že polícia začala tento prípad riešiť.
„Pre mňa je to uzatvorená záležitosť. Zároveň ale platí, že vždy sa postavím takémuto agresorovi a nikdy nebudem utekať ani sa schovávať. Naopak, takíto ľudia si zaslúžia, aby verejnosť vedela, čo sú zač,“ uzavrel predseda Demokratov.
Zdroj: SITA.sk - Predsedu Demokratov napadol agresívny muž na benzínke. „Mačovia z Wishu“ sa podľa Naďa cítia beztrestne – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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