Veľké zmeny vďaka maličkostiam! Boj za zdravé prsia pokračuje a hneď v úvode prichádzajú žiarivé zmeny

Prsteň Chanan

Náramok Chanan

Náhrdelník Marisha

Náušnice Damara

Náramok Camila

Náušnice Camila

Avon za zdravé prsia

O spoločnosti AVON

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kozmetická spoločnosť sa neustále snaží podporovať ženy, motivovať ich a inšpirovať, aby si uvedomovali svoju výnimočnosť. Dôležitosť zdravia, a teda zdravých prsníkov je jednou z kľúčových tém, ktorej sa Avon venuje dlhodobo. V boji s rakovinou prsníka nepoľavuje ani tento rok a rovno prichádza s novinkou v podobe predaja charitatívnych predmetov. Tie sú súčasťou celoročnej iniciatívy projektu Avon za zdravé prsia, vďaka ktorej je možné prispieť, a tak pomôcť onkologickým pacientkam!raKampaň 03/2021 (predajné obdobie marec 2021)To, že Avon nie je len kozmetická značka dávno vieme. Aj keď v roku 2020 celý svet postihla výnimočná situácia, spoločnosť pohotovo zareagovala a okrem iného podporila práve najzraniteľnejšie skupiny, medzi nimi aj onkologické pacientky. Vďaka predaju charitatívnych tričiek za zdravé prsia či špeciálnych setov sa podarilo vyzbierať rekordnú sumu pre OZ Tak trocha inak, a to viac než 34 000 EUR. Aj vďaka podpore známych tvárí a ambasádorov sa podarilo naďalej šíriť povedomie o ochorení rakoviny prsníka ako aj o jeho prevencii, diagnostike i možnostiach liečby.Doposiaľ predstavovalo jediný symbol pomoci onkologickým pacientkam Tričko za zdravé prsia. Tričko bolo vyjadrením podpory ženám a ich rodinám bojujúcim s rakovinou prsníka a tiež krokom ku krajšiemu svetu. Kozmetická spoločnosť sa prispôsobuje celospoločenským zmenám a jej hlavným cieľom je pomáhať kontinuálne počas roka či už formou výziev alebo aktivít zameraných na boj za zdravé prsia. Pridať sa môže každý, kto chce byť súčasťou zmysluplného projektu.Tento rok Avon prináša jednu zásadnú zmenu – namiesto tričiek za zdravé prsia sa môžete čoskoro tešiť na nové Avon symboly, ktoré budú mať rovnako dobročinný rozmer ako mali tričká. Okrem týchto symbolov prináša kozmetická spoločnosť novinky v podobe charitatívnych predmetov, ktoré tu doposiaľ neboli a taktiež poslúžia na dobrú vec. Ich predaj začína už teraz v marci. Dostupné budú na www.avon.sk a tiež v katalógu, a to po celý rok. Kozmetický gigant sa tiež zaväzuje, že z každého predaného kusu daruje finančné prostriedky občianskym združeniam a neziskovým organizáciám zameraným na boj proti rakovine prsníka. Predsa aj malé gesto, akým je kúpa charitatívnych predmetov dokáže veľké zmeny.Novinky nepredstavujú len obyčajné predmety či symboly, ich kúpou a nosením ženy vyjadrujú spolupatričnosť, podporu a odhodlanie pomáhať ženám v boji za zdravé prsia. V boji za šťastný a plnohodnotný život bez zdravotných komplikácií. Spolu tak môžeme vytvoriť lepšie miesto na život.Materiál: zinok, krištáľové skloŠírka: 1,7 cmBežná cena: 8,30 €Milovníčky šperkov určite poteší prsteň, ktorým navyše prispejete na dobrú vec.Materiál: akryl (PMMA), polyesterPriemer: 6,5 cmBežná cena: 6,90 €Každú ruku rozžiari pružný náramok so symbolom stužky či už v tóne ružového alebo bieleho zlata.Materiál: oceľ, mosadz, zinok, plastDĺžka náhrdelníka: 42 – 51 cmPriemer prívesku: 2,1 cmBežná cena: 7,90 €Jemný ružový náhrdelník s čiernym a zlatým akcentom je unikátnym doplnkom každého looku.Materiál: zinok, mosadz, titánŠírka: 0,55 cmVnútorný priemer: 1,35 cmNapichovacie časti z titánu.Bežná cena: 6,90 €Jednoduché náušničky sú dokonalým doplnkom pre tie najmladšie i tie vyzretejšie z nás.Materiál: mosadz, zinok, sklo, plastRozmery vykladanej časti: 0,6 x 5,2 cmPostriebrené.Bežná cena: 9,90 €Náramok ozdobený ružovými a čírymi kamienkami s ombré efektom a umelými perlami.Materiál: zinok, sklo, oceľRozmery: 2,3 x 2,5 cmPostriebrené.Bežná cena: 6,90 €Náušnice, ktoré prinášajú nádej. Kruhové náušnice ozdobené ružovými sklenenými kamienkami, svetloružovými kamienkami a čírymi kamienkami.Kozmetická spoločnosť Avon verí v zmysluplnosť tém súvisiacich so ženským zdravím a v podporu neziskových organizácií. Preto už viac ako 20 rokov na Slovensku spolupracuje s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú problematike rakoviny prsníka a prostredníctvom odborníkov a garantov rozhoduje o oblastiach, kde je pomoc potrebná. Tieto projekty podporuje materiálovo a finančne, pričom venovala už viac ako 1,45 milióna EUR, ktoré poslúžili na podporu vzdelávania zdravotníckeho personálu, študentov, zlepšenie kvality života a psychosociálnu podporu žien, kúpu diagnostických prístrojov, operačnej techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti na Slovensku.Na projekte Avon za zdravé prsia spolupracuje so známymi osobnosťami, ku ktorým sa každoročne pridávajú známe osobnosti slovenského spoločenského života, aby podporili kampaň, ktorej vyvrcholením je najväčšie charitatívnemu podujatie spoločnosti a projektu – Avon Pochod za zdravé prsia.Kozmetická spoločnosť Avon patriaca do poprednej globálnej skupiny Natura & Co už 135 rokov zlepšuje životy žien prostredníctvom krásy. A stále v tom pokračuje, no modernejšie. Prináša inovácie, spája ľudí, podporuje ženy, vníma všetky podoby krásy. Oslavuje silu žien po celom svete, podporuje ich v objavovaní vlastného potenciálu a prekonávaní výziev. Prekvapuje vás to? Pridajte sa k nim - #WatchMeNow #SledujteMa #AvonIsChanging #AvonSaMeni. V Avone sú zástancami toho, na čom skutočne záleží. Práve silu krásy využívajú na vytvorenie lepšieho sveta pre ženy. Pozorne načúvajú potrebám žien a sú hlasom ich túžob. Veria v lepší svet pre ženy, ktorý bude lepším svetom pre všetkých.Bojujú za zdravé prsia, keďže rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien, preto venovali viac ako 20 mil. na screeningové programy. Rovnako bojujú proti domácemu násiliu, ktorému čelí 1 z 3 žien a doteraz pomohli už 14 mil. žien trpiacim domácim násilím. Celosvetovo spoločnosť AVON odovzdala viac ako 1 miliardu dolárov na témy súvisiace so zdravím a bezpečnosťou žien. Za posledných 20 rokov zaregistrovala viac ako 750 patentov a výrobky z jej portfólia získali viac ako 300 ocenení za posledné 3 roky. Vedeli ste, že každú sekundu sa po svete predajú 3 rúže, 7 parfumov a 2 výrobky pleťovej starostlivosti značky Anew? Dobre známe a obľúbené značky sú ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Viac o spoločnosti a jej aktivitách, ako aj o výrobkoch Avon sa dozviete na www.avon.sk a Facebookovom profile Avon Slovensko.Informačný servis