Veľké zmeny vnímajú podnikatelia pozitívne, opatrenia na zlepšenie prostredia by však mali byť systémové

Byrokracia a vymožiteľnosť práva

Dlho očakávaný zákon

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikateľské prostredie na Slovensku potrebuje systémové zmeny. V reakcii na vládou schválený balíček opatrení na pomoc podnikateľom to pre agentúru SITA uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) "Materiál považujem za krok správnym smerom a rozhodne rázny krok. Nemalo by ale zostať len pri ňom," myslí si Serina.Top bariéry podnikania sú pritom podľa neho už viac ako desať rokov okrem byrokracie aj tvorba zákonov, rovnosť pred zákonom a vymožiteľnosť práva."Verím preto, že tento veľký antibyrokratický balík je len prvým rýchlym krokom, za ktorým budú nasledovať systémové zmeny tvorby právnych predpisov, systematické nastavenie kontrol a tvorby byrokracie, kde sa zmení prístup štátu od "každý podvádza", na trestáme len tých, čo sa previnia," načrtol riaditeľ PAS.Podnikatelia očakávajú nielen rýchle odstránenie najjednoduchšej byrokracie a zmiernenie absurdít, ktoré sa prijali v minulosti, ale reálne, systematické, hĺbkové a dôsledné reformy riadenia štátu, vzdelávania, tvorby legislatívy, vymožiteľnosti práva, a tým aj podnikateľského prostredia.Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú veľké zmeny. Vláda v stredu schválila dlho očakávaný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. O zmenách bude parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní."Cieľom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19," konštatuje sa v predkladacej správe.Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, odstraňujú sa ním zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Celkové úspory pre podnikateľov sa odhadujú na 100 mil. eur.