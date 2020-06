Zemanová by pre kauzu diplomovka odstúpila, podľa Remišovej ide o Kollárov osobný problém

Šípoš si chce vypočuť argumenty

Akútna potreba reformy školstva

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka poslaneckého klubu strany SaS Anna Zemanová by na mieste Borisa Kollára (Sme rodina) z postu predsedu Národnej rady SR (NR SR) odstúpila. Zemanová to povedala v diskusnej politickej relácií RTVS O 5 minút 12.Podozrenie, že diplomová práca Borisa Kollára je plagiát vníma podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) ako Kollárov osobný problém, nie ako problém celej vlády. Pre diplomovú prácu predsedu NR SR by preto podľa nej nemala padnúť vláda.Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár aj podpredseda strany kotlebovci - ĽSNS Miroslav Suja uviedli, že ich strany zatiaľ neplánujú iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu za účelom odvolania Kollára z postu jeho predsedu. Obaja si plánujú počkať na to, ako sa s problémom vysporiada vládna koalícia.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) práca Borisa Kollára spĺňala všetky potrebné náležitosti na to, aby splnila zákonné požiadavky v danej dobe.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš si chce vypočuť argumenty Borisa Kollára na poslaneckom klube OĽaNO. Stanovisko strany bude podľa Šipoša závisieť od nich.„Počúvame hlasy o tom, že by sme mali položiť túto vládu. Podľa nás je ale diplomová práca Borisa Kollára jeho osobným problémom, nie problémom vlády,“ povedala Remišová. Strana Za ľudí podľa nej trvá na svojom sobotňajšom stanovisku, v ktorom uviedla, že Boris Kollár by mal z pozície predsedu parlamentu odstúpiť.Strany OĽaNO a SaS si plánujú argumenty Borisa Kollára vypočuť na svojich poslaneckých kluboch. Klub OĽaNO by mal Kollár navštíviť v pondelok 29. júna, klub SaS v stredu 1. júla.„Keby som ja zastávala takú vysokú funkciu, akou je post predsedu parlamentu, odstúpila by som,“ povedala Anna Zemanová (SaS). Na zaujatie konečného postoja si však strana rovnako plánuje počkať na vystúpenie Borisa Kollára pred poslaneckým klubom.Diskutéri z koaličných strán sa zhodli na tom, že kauza okolo diplomovej práce ukazuje akútnu potrebu reformy školstva. Podľa Michala Šipoša z OĽaNO je dnes vysoká škola v prakticky každom okresnom meste. Mnohé z nich sú pritom zamerané skôr na udeľovanie akademických titulov než na kvalitné vzdelávanie.Opoziční poslanci Juraj Blanár a Miroslav Suja uviedli, že zatiaľ neplánujú zvolávať mimoriadnu schôdzu parlamentu za účelom odvolania Borisa Kollára z funkcie.„Počkáme si, ako sa situáciou vysporiada koalícia a podľa toho sa ukáže, či to s programovým vyhlásením myslí vážne, alebo je to iba zdrap papiera,“ konštatoval Suja.Blanár uviedol, že je veľmi zvedavý na to, ako v prípade neodstúpenia Borisa Kollára zareaguje strana Za ľudí. Veronika Remišová sa odpovedi na otázku, ako strana zareaguje v prípade, keď Boris Kollár neodstúpi, odpovedi vyhla.