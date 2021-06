Veľkí zamestnávatelia volajú po odškodňovacom zákone, po pandémii mnohí bojujú o prežitie

Nedostatočné opatrenia

Štát plánuje obmedzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčší slovenskí zamestnávatelia by uvítali prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona . Ako v rozhovore pre portál voFinanciách.sk uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský , pomohol by najmä tým, ktorí počas pandémie prepadli cez systém pomoci.Kompenzačné opatrenia štátu smerom k podnikateľom pritom označil za absolútne nedostatočné, mnohé prevádzky podľa neho doteraz bojujú o svoje prežitie, keďže doterajšia pomoc často ani zďaleka nevykompenzovala výpadok tržieb a straty.„Podpora ekonomiky a podnikov je nevyhnutná, pretože bez nich môže podnikateľský sektor skolabovať a ľudia môžu prísť o prácu,” uviedol Malatinský. Ocenil pritom snahu vlády hľadať riešenia.„Avšak na základe doterajších skúseností hodnotila väčšina podnikateľov administratívny proces podpory ako pomerne komplikovaný, pomoc bola pre mnohých nedostatočná a pomalá,” zhodnotil. Potvrdzuje to podľa neho aj skutočnosť, že niektorí obchodníci podali prvé žaloby z dôvodu neodškodnenia povinného zatvorenia prevádzok.Zamestnávatelia kritizujú aj fakt, že hoci sa niektoré odvetvia ešte ani nerozbehli naplno, štát už plánuje obmedzenie vyplácania podpory „Žiaľ, patríme medzi krajiny, ktoré sa oživujú po druhej vlne druhým najpomalším tempom spomedzi krajín strednej a východnej Európy. To je zlá správa pre našu konkurencieschopnosť,” myslí si Malatinský.