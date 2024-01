Veľkolepý dobrodružný park Šmolkovia prichádza do Bratislavy

Najpopulárnejšie európske komiksové postavičky Šmolkovia prichádzajú do Bratislavy! Na novom výstavnom mieste Sport Mall Bratislava na Hodonínskej ulici v Lamači si na 4 tisíc štvorcových metroch postavia rovno celú Šmolkovskú dedinu. Malí aj veľkí návštevníci sa môžu tešiť na zábavno-vzdelávací park, kde ich čaká obrovská herňa, skákacie hrady, závodenie na plyšových poníkoch aj dopravné ihrisko. Brány do Šmolkovskej dedinky i zábavného parku sa v novom výstavnom priestore otvárajú už 14. februára 2024.

Roztomilé modré rozprávkové postavičky fascinujú detských i dospelých fanúšikov už 65 rokov. Autor komiksov Peyo nakreslil prvé modré postavičky už v roku 1958, kedy sa objavovali po zahraní na kúzelnú flautu. Pôvodne vedľajšie postavy jeho komiksu si rýchlo získali fanúšikov. V roku 1959 už mali svoj vlastný komiks. Prvý, ešte čiernobiely film vznikol v roku 1965. Naozajstné šmolkovské šialenstvo odštartoval americko-belgický seriál, ktorý na začiatku 80. rokov vysielali takmer všetky televízne stanice sveta. Popularita dobrosrdečných modrých trpaslíkov, ktorí bojujú so zlým čarodejníkom Gargamelom a jeho kocúrom Azraelom, sa preniesla aj do 21. storočia. Podporujú ju úspešné celovečerné filmy aj nové seriály, ktoré využívajú najmodernejšie technológie 3D animácie.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Smolkovia-Magicky-svet?ID_partner=60

Teraz prichádzajú Šmolkovia priamo za svojimi fanúšikmi. Zábavno-vzdelávací park Šmolkovia - Magický svet prvýkrát prináša svet Šmolkov doslova v nadživotnej veľkosti. Šmolkovia, ktorí sú veľkí ako obyčajné tri jablká postavené na seba, pozývajú deti i dospelých priamo do svojich hubových domčekov, kam sa zmestí celá rodina. Šmolkovský čarovný les ponúka množstvo objavov a interaktívnych dobrodružstiev. Deti zistia, ktorému zo Šmolkov sa najviac podobajú a naučia sa hovoriť šmolkovskou rečou. Ale hlavne sa všetci spoločne a hravou formou dozvedia o tom, ako chrániť nielen samotných Šmolkov, ale aj skutočný les. Spolu s malými Šmolkami tak všetci prežijú napínavé dobrodružstvo a pokúsia sa zachrániť prírodu, kde spoločne uniknú nahnevanému kocúrovi Azraelovi a potom zvíťazia nad zákerným čarodejníkom Gargamelom a jeho strašným strojom. Veľké šmolkovské dobrodružstvo zakončí romantický let na bocianovi, ktorý deti vo virtuálnej realite prenesie do animovaného sveta Šmolkov. To však nie je všetko. O poschodie nižšie na všetkých čaká veľká zábavná zóna s rôznymi atrakciami a interaktívnymi hrami.

„Chceli sme urobiť veľké zábavné vzdelávacie centrum, odkiaľ sa vám nebude chcieť odísť. Dedina sa rozprestiera na celom poschodí nového priestoru nákupného centra Sport Mall v bratislavskom Lamači. Veľká Šmolkovská dedina je nádherná a navyše interaktívna. Doslova sa v nej premeníte na Šmolkov a prenesiete sa aspoň na chvíľu do detstva. Naučíte sa rozprávať šmolkovským jazykom či premôžete zlého Gargamela. O poschodie nižšie je priestor venovaný rôznym aktivitám a hrám, aby sa u nás nenudili ani staršie deti. Je to miesto, kde sa budú baviť všetci členovia rodiny od najmenších až po najväčších,“ opisuje nový zábavno-vzdelávací park Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS GROUP, usporiadateľa akcie.

Šmolkovia - Magický svet prináša nielen zábavu, ale aj poznanie. Poslaním celého parku je inšpirovať deti k ochrane životného prostredia. Organizátor pripravil vzdelávací program pre školské triedy. Deti sa zábavnou formou dozvedia o dôležitosti ochrany prírody, klimatickej zmene, ale aj podrobnosti o živote v našom lese. Zábavno-vzdelávací park Šmolkovia – Magický svet pomáha učiteľom hovoriť s deťmi o dôležitých témach jednoduchým spôsobom a nadchnúť ich zamyslieť sa nad ochranou prírody. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal alebo priamo na mieste.

