Skupina Para ohlasuje vydanie nového albumu s názvom Pre všetko okolo nás

Skupina Para nahrala ôsmy štúdiový album. Dostal názov Pre všetko okolo nás, bude obsahovať desať piesní a kapela ho chce vydať 12. februára. Prichádza s ním po šiestich rokoch od ostatnej nahrávky Našou krajinou. Všetky skladby z neho Para predstaví aj naživo na bratislavskom koncerte 5. apríla v Stars Auditoriu.





Para na novom albume pracuje s určitými prestávkami už šesť rokov. Za ten čas stihla zverejniť viacero singlov vrátane úspešnej skladby To okolo nás, ktorej záverečné slová textu sa stali inšpiráciou aj pre názov nového albumu."To okolo nás bol prvý singel z platne, ktorý veľmi v spoločnosti zarezonoval. Okolo nás sa dejú rôzne veci, okolo nás sú ľudia, ktorých milujeme, okolo nás je prostredie, ktoré vytvárame a v ktorom chceme žiť, jednoducho, myšlienka - pre všetko okolo nás - približuje charakter celého nového albumu, je v ňom všetko, čím sme i čím by sme chceli byť," hovorí spevák Lasky, ktorého doplnili ďalší členovia kapely: "Je to nielen záverečná veta našich ostatných koncertov, ktorú spoločne s ľuďmi spievame, ale je to i určitá výzva na staranie sa o veci a ľudí vôkol nás.""Okrem nových skladieb, na ktorých live predvedenie sa už veľmi tešíme, zaznie na koncerte aj výber toho najlepšieho z histórie skupiny. Bude to dlhý koncert s krásnou svetelno-vizuálnou šou. Veľa energie, veľa kamarátov a veľa Pary," uviedol Lasky."Dlho sme v Bratislave nehrali samostatný koncert, a preto sa na tento veľmi tešíme. Na to, ako ľuďom zahráme známe, ale i nové skladby. Bude to pre nás zároveň aj určitý test, podľa ktorého zistíme, ako jednotlivé nové piesne naživo fungujú. Nechceme nič podceniť, na vizuálnej i dramaturgickej stránke koncertu tvrdo pracujeme. Príde aj skvelý krstný otec, ktorého meno zatiaľ neprezradíme," doplnil Matúš Vallo z kapely.