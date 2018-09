Veľkoobchodné ceny elektriny na lipskej burze sú najvyššie za 7 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Essen 16. septembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny elektrickej energie v posledných mesiacoch výrazne stúpli. Na energetickej burze v Lipsku dosiahli úroveň, kde boli naposledy pred siedmimi rokmi. Podľa odborníkov zatiaľ nie je možné odhadnúť, ako rýchlo a v akom rozsahu sa tento vývoj prenesie do faktúr nemeckých domácností.vysvetľuje ekonóm na Münsterskej univerzite Andreas Löschel. V krátkodobom horizonte zrejme domácnostiam nehrozí zdraženie elektriny, keďže mnohé energetické podniky sa proti takémuto vývoju poistili dlhodobými zmluvami.varuje Löschel.Veľké energetické podniky sa zatiaľ nevyjadrujú k otázke, či v budúcom roku zvýšia ceny elektriny.zareagoval hovorca koncernu Eon, ktorý má v Nemecku šesť miliónov odberateľov energie a plynu. Podľa neho totiž cena elektrickej energie pozostáva z mnohých komponentov. "Nákup robí len 18 % konečnej ceny."Situácia sa vyjasní podľa prirážok, ktoré platia koncoví odberatelia. Jednou z nich je aj prirážka na podporu obnoviteľných zdrojov energie, ktorej výška pre budúci rok sa bude určovať až v polovici októbra. Prognostická spoločnosť Agora Energiewende predpokladá, že prirážka by mohla zostať stabilná. V dôsledku vyšších veľkoobchodných cien totiž výrobcovia zarobili viac. V tomto roku je prirážka 6,79 centa za kilowatthodinu.Löschel si myslí, že ak sa veľkoobchodné ceny elektriny stabilizujú na vyššej úrovni, mohla by prirážka dokonca klesnúť. S nižšími cenami energií však spotrebitelia nemôžu počítať.upozorňuje ekonóm.Rastúce veľkoobchodné ceny nie sú podľa ochrancov spotrebiteľov dôvodom pre zvyšovanie faktúr pre domácnosti.hovorí expert spotrebiteľskej centrály v Severnom Porýní-Vestfálsku Udo Sieverding. Vtedy to vysvetľovali dlhodobými zmluvami, ktoré stáli na vyšších cenách.Cena dodávok elektriny pre budúci rok na burze v Lipsku medzičasom vzrástla na vyše 55 eur za megawatthodinu, čo je najvyššia úroveň za posledných sedem rokom. Vo februári 2016 išlo o sumu necelých 21 eur.Dôvodom pre tento vývoj sú okrem vyšších nákladov na ťažbu uhlia a plynu aj prudký nárast cien tzv. emisných certifikátov. Podľa údajov nemeckého obchodníka s emisnými certifikátmi Deutsche Emissionshandelsstelle sa do konca augusta predali na energetickej burze EEX certifikáty v hodnote 1,7 miliardy eur, čo je podstatne viac než za celý minulý rok (1,2 miliardy eur).