Veľkorozmerná maľba v CTParku Trnava je aj orientačným bodom

Maľbu s rozlohou 452 štvorcových metrov za 21 dní vytvorilo pre CTPark Trnava umelecké duo Feher & Velebný. Autori známi z viacerých streetartových projektov ju nazvali Premyslený park, zobrazuje základnú filozofiu spoločnosti – zodpovedné správanie sa k životnému prostrediu a rovnováhu medzi prírodou a ľuďmi. Informoval o tom Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP pre Slovensko.





Spoločnosť CTP prináša umenie na verejných priestranstvách už niekoľko rokov, dlhodobo spolupracuje s lokálnymi umelcami nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách, v ktorých pôsobí. V roku 2017 napríklad vyhlásila medzinárodnú súťaž CTP Art Wall, ktorá oslovila viac ako 200 umelcov z celej Európy. Na "maľovanie" ponúkla CTP steny svojich hál v Humpolci a v Prahe. "Naše priemyselné parky budujeme tak, aby v nich vznikala symbióza medzi nájomníkmi a prostredím. Dôraz kladieme na udržateľnosť, životné prostredie, šetrné technológie. Vytvárame v nich mestotvorné prvky a podporujeme komunitný spôsob života, aby boli naše parky iné a inovatívne. Radi dávame priestor mladým ľuďom, a tak vznikla aj myšlienka realizácie tejto veľkorozmernej maľby. Som rád, že sa autori Feher a Velebný naplno inšpirovali našou filozofiou a pretavili ju do svojho diela," uviedol Pagáč.Motívy Premysleného parku zobrazujú symbiózu krajiny a ľudí v nej. Udržateľný spôsob života, hospodárenia, prevádzkovania biznisu, ale aj prístupu ku každodennosti. Samotná maľba zároveň predstavuje nový orientačný bod, súčasť priemyselnej scenérie. "Denne sme maľovali desať hodín, niekedy aj viac. Boli to celkom náročné dni a nepomáhalo nám ani počasie. Pre nás je dôležité sa dôverne zoznámiť so samotným miestom, pretože maľba nebude existovať samostatne, ale v kontexte širokého okolia. Musí s ním preto ladiť, nie negovať ho," opísal realizáciu Feher. Autorom pomáhal aj ich kolega Matej Maturkanič. Na maľbu boli použité farby s UV zložkou, obsahuje 22 pastelových odtieňov.