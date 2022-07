Veľký kus ľadovca na štíte Marmolada v Dolomitoch sa odtrhol a zabil najmenej štyroch ľudí

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Najmenej štyria ľudia zomreli a sedem ďalších utrpelo zranenia, keď veľký kus alpského ľadovca na štíte Marmolada v Dolomitoch, ktorý sa odtrhol v nedeľu popoludní, sa zrútil po úbočí a narazil do turistov na obľúbenom horskom chodníku. Informovala o tom talianska štátna televízia.Talianski horskí záchranári na mikroblogovacej sieti Twitter napísali, že do pátrania po postihnutých ľudoch nasadili päť vrtuľníkov a záchranárskych psov.Hneď nebolo jasné, čo spôsobilo odtrhnutie sa veľkej časti ľadovca. Hovorca horských záchranárov Walter Milan však pre televíznu stanicu RAI povedal, že rolu v tom mohla zohrať vlna vysokých horúčav, ktorá sa začala koncom júna.„Horúčava je nezvyčajná," uviedol Milan a poznamenal, že teploty na vrchole štítu Marmolada prekonali hranicu 10 stupňov Celzia. Pre vrchol „je to extrémna horúčava," povedal Milan. „Je to jasne niečo nenormálne," dodal.