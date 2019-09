VEĽKÝ TANEČNÝ VEČER 2019: každoročná obľúbená tančiareň v októbri opäť v Starej Tržnici, tentokrát s novinkou!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2019 (Webnoviny.sk) - Veľký tanečný večer, ako jedno z najpopulárnejších tanečných podujatí, sa po roku opäť uskutoční začiatkom októbra v Starej Tržnici v Bratislave. Táto jedinečná udalosť, ktorej história sa píše od 90. rokov dvadsiateho storočia, je zároveň aj súbojom dvoch svetoznámych orchestrov Bratislava Hot Serenaders a Melody Makers Ondřeja Havelku. V Starej Tržnici v Bratislave, ktorá sa stala po rokoch Swingových bálov v Pezinku, Trenčianskych Tepliciach a hoteli Carlton v Bratislave stálou scénou tohto duelu, predstavia to najlepšie z obdobia svetovej i česko-slovenskej éry swingu a tanečnej hudby. Každoročne vypredaná tančiareň roztancuje takmer 1.000 návštevníkov už 11. októbra.Ako novinku pre všetkých tancachtivých si orchester Bratislava Hot Serenaders (B.H.S.) ako organizátor akcie, pripravil v spolupráci s Bratislavskou tanečnou školou B-Swing tanečný workshop predswingových tancov. Tanečné lekcie sú síce súčasťou tanečných večerov po dlhé roky, ale tentokrát si páni Kubriczký z B-Swingu a Stančík z B.H.S. po tvorivej diskusii povedali, že chcú návštevníkom dopriať viac času na výučbu. Doteraz boli lekcie krátke, len medzi tanečnými kolami, ale tohto roku je workshop naplánovaný od 18:30 až na 45 minút, teda pred oficiálnym štartom večera o 19:30.Orchester B.H.S. sú už hudobní matadori hudobnej scény, ktorí svojim obsadením na Slovensku ako jediní spĺňajú parametre orchestra, sú už pravidelným inventárom koncertných sál a festivalov v Spojenom kráľovstve, a v januári 2020 vyrážajú opäť na turné do Ruskej federácie a Bieloruska. Okrem vernej interpretácie skladieb americkej proveniencie 20. rokov, sú ich stálym repertoárom aj skladby slovenského medzivojnového obdobia. Práve záujem zahraničného publika o domácu tvorbu viedol v roku 2016 k vydaniu rýdzo slovenského albumu pod názvom Ja vodku rád pijem. V roku 2018 vydal orchester už 11 album v poradí, tentokrát venovaný repertoáru orchestra Jeana Goldketta. Orchester má aktuálne 20 členov: 15 hudobníkov, spevákov Miloša Stančíka a Jozefa Kuriľáka, a vokálne trio Serenaders Sisters.Ondřej Havelka a jeho Melody Makers disponujú širokým repertoárom známych skladieb populárnej hudby obdobia raného a vrcholného swingu od začiatku 30. rokov. Orchester 14 hudobníkov vedie ich líder, ktorý jazzom a swingom z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami žije od svojich študentských čias.Veľký tanečný večer, ktorý je koncertným i tanečným zážitkom, zrkadlí americkú tradíciu 20.-30. rokov, v rámci ktorého bolo ku koncu sezóny zvykom usporiadať súboj orchestrov, tzv. Big Band Battle. Na tomto súboji sa zúčastnil ako víťazný orchester z predošlého roku, tak aj orchester, ktorý sa o tento angažmán uchádzal v nadchádzajúcej sezóne. Obe telesá sa striedali pri hraní tanečných kôl po celý večer. Ten nakoniec vyvrcholil súbojom piesní súťažiacich orchestrov. Samozrejme, big band ktorý zožal najväčší úspech, získal angažmán na ďalší rok. Veľký tanečný večer zavíta do priestorov bratislavskej Starej tržnice už tradične počas októbra, dňa 11. októbra o 19.30 hodine.