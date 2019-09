Maďarsko prisľúbilo, že sa neodchýli od línie EÚ ohľadne brexitu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Péter Szijjártó. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Budapešť 17. septembra (TASR) - Maďarsko v utorok naznačilo, že v otázke brexitu sa neodchýli od spoločnej línie Európskej únie, píše agentúra AP.Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó označil za "veľmi dôležité", aby si Európska únia v otázke brexitu zachovala "jednotu". V tejto súvislosti zdôraznil, že Maďarsko nikdy nešlo v kľúčových záležitostiach proti spoločným rozhodnutiam Únie.Podľa agentúry AP sa v poslednom čase v médiách špekulovalo, že vláda maďarského premiéra Viktora Orbána by sa mohla postaviť proti prípadnému odkladu termínu brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra.Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z EÚ v tomto termíne, či už s dohodou, alebo bez dohody. Podľa niektorých médií by na realizáciu tohto plánu mohol využiť práve Maďarsko, ktoré by mohlo vetovať prípadný návrh na odklad brexitu.Szijjártó po utorkovom stretnutí so šéfkou indonézskej diplomacie Retnou Marsudiovou v Budapešti naznačil, že Maďarsko sa od spoločnej línie v otázke brexitu neodchýli. Podľa neho však ešte nie je jasné, aká vlastne pozícia EÚ bude, keďže sa ešte čaká na "novú iniciatívu" britského premiéra.Pondelkový pracovný obed Johnsona s dosluhujúcim predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom v Luxemburgu nepriniesol pozitívny posun v riešení súčasnej patovej situácie.Podľa Junckera Británia nepredložila nijaké schodné riešenie, ale EÚ je stále otvorená ďalším rokovaniam. Podľa britskej vlády sa obaja lídri dohodli, že rozhovory o brexite "treba zintenzívniť", pričom poverení predstavitelia sa už budú stretávať každý deň.