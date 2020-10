Veľký úspech slovenského astrofotografa Tomáša – za jeden rok získal už tretie ocenenie od NASA.

“Fotografia tmavej oblohy kombinuje viac ako 60 expozícií s rozpätím viac ako 220 stupňov a vytvára skutočnú zásobáreň klenotov nočnej oblohy.” – vo svojom príspevku napísala NASA.

To, že za vytvorením jednej fotografie stojí množstvo práce dokazuje práve táto snímka. V Silvestrovský deň roku 2019 sa Tomáš so skupinkou priateľov vydal na niekoľko-dňovú expedíciu za “lovením” tmavej oblohy a meteorov z meteorického roja Kvadrantidy. “V deň cestovania sme už boli druhý deň bez spánku, čo znamenalo že som prvý krát prespal celý silvestrovský večer a o novom roku sa dozvedel až ráno.” Celá námaha však stála za to. Ako sa hovorí – šťastie praje pripraveným. V danú noc totiž panovali nezvyčajne prajné podmienky. “Na chvíľku sa zdalo, že hviezdy sú ešte viac na dosah”- hovorí Tomáš. Fotografii dominuje zimná Mliečna cesta, známe súhvezdie Orion a okolité hmloviny, zelené a červené žiarenie atmosféry – airglow, no najmä Kvadrantidy – meteorický roj s každoročným maximom okolo 3. januára.

fotografia: Tomáš Slovinský, Sardínia – Spiagga di Murtas. Január 2020.