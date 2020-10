Miro Žbirka: Nahrávanie v štúdiu Abbey Road bol pre mňa životný míľnik

Dátum 21. október je dátumom narodenia Mira Žbirku. Tento rok oslávi večne mladý Meky 68. narodeniny. Pri oslavách narodenín v minulých rokoch dostal rôzne darčeky. Jeden z nich však bol výnimočný. K jubilejným 60. narodeninám dostal darček v podobe nahrávania v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road, domovskom štúdiu jeho najobľúbenejšej skupiny Beatles. Zásluhu na tom má jeho manželka Katka.



Bolo to 10. júla 2012, keď prvýkrát vstúpil do štúdia číslo 2 na Abbey Road, aby nahral skladby Love Shine a In The Sun. Tie potom vyšli na singli Made In Abbey Road v rámci kolekcie Miro Žbirka Compete Box v októbri 2012.

„Vždy, keď som bol v Londýne, chcel som sa prejsť po Abbey Road. Pozrieť na budovu štúdia a ísť ďalej do mesta. Zrazu nastala situácia, keď som tam mal dohovorené nahrávanie. Musel som to veľmi rýchlo spracovať vo svojej hlave. Bol som naraz interpretom, ktorý mal objednané štúdio. Tak so mnou jednali na recepcii – dobrý deň Miro, nech sa páči. Človek sa len podpíše na recepcii a už ide do štúdia, ktoré nie je ďaleko od recepcie. Za chvíľu som bol v réžii, z nej som videl do slávneho štúdia 2 a už so mnou rozprával Sam Okell, ktorý sa chcel hneď dohovoriť, ako budeme nahrávať. Nebola mi daná šanca radovať sa či čudovať z toho, kde som. Chceli mi vyhovieť, lebo po finančnej stránke nie je jednoduché nahrávať v Abbey Road,“ povedal pre TASR spevák a dodal: „Chcel som vstrebať prvé momenty, musel som sa v dvojke najprv poprechádzať, aby som mohol začať nahrávať svoju pieseň. Na jednej strane som tam prišiel ako fanúšik, na druhej strane som tam prišiel pracovať. Úprimne povedané, toto mi nemôže nikdy zovšednieť. Bol to pre mňa životný míľnik, budem si vždy pamätať ten prvý okamih, keď som tam bol. Vážim si to aj teraz, keď tam vkročím.“



Do štúdia Abbey Road sa slovenský Paul McCartney sa viackrát vrátil. Nahrával tam piesne pre dvojalbum Miro, ktorý vydal v októbri 2015 a Double album, ktorý vyšiel v októbri 2018. Trojkompiláciu The Best Of Miro Žbirka, vydanú v septembri tohto roku, mastrovali rovnako v Abbey Road.

„Mne osobne sa páčia mastre, ktoré – obrazne povedané – netlačia na pílu. Keď sa snažíte niečo veľmi zosilniť, až to začína skresľovať zvuk, to nie je môj model. Aj som im povedal, že budem rád, keď v masteringu bude cítiť Abbey Road, ale nemusíme nič preháňať. Je jasné, že nahrávka z roku 1977 je niečo iné ako nahrávka z roku 2016. Ale oni sú delikátni a takéto veci nerobia. Chceli sme spoločne, aby tie piesne zneli čo najprirodzenejšie,“ dodal spevák.