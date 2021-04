Veľvyslanci sa pustili do Matoviča, spochybnil nezávislé inštitúcie a zaútočil na vlastnú zahraničnú službu

Poníženie Slovenska

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Spochybniť nezávislé a odborné inštitúcie vlastného štátu, zaútočiť na vlastnú zahraničnú službu, spochybňovať autoritu vlastného ministra zahraničných vecí , ignorovať písané a nepísané pravidlá pri výkone ústavnej funkcie - toľkokrát, v takom krátkom čase a takej intenzite - je v pomeroch SR bezprecedentné.Uvádza sa to vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali slovenskí veľvyslanci Iveta Hricová, Radovan Javorčík, Rastislav Káčer , Andrea Elscheková Matisová, Peter Mišík, Michal Mlynár, Igor Slobodník a Miroslav Wlachovský. Vyhlásenie, ktoré vo svojom profile na sociálnej sieti zverejnil bývalý slovenský veľvyslanec v Maďarsku.Káčer konštatuje, že sa tak stalo v hlavnom meste a v prítomnosti lídra krajiny, ktorá je silne kritizovaná pre vážne deficity v oblasti právneho štátu (Maďarsko, pozn. SITA). To je podľa signatárov urážkou nielen slovenskej diplomacie, ale ponížením Slovenska a ohrozením jeho štátnych zájmov tým najhorším spôsobom.Zahraničná služba je podľa podpísaných veľvyslancov strategickým nástrojom štátu na presadzovanie a chránenie jeho záujmov a posilňovanie jeho vonkajšieho postavenia.„Naša diplomacia za tri desaťročia svojho jestvovania prešla a zvládla rôzne zložité obdobia. Konala pri tom vždy lojálne, rešpektujúc apolitickosť a dôsledne sa vyhýbajúc zasahovaniu do vnútropolitickej sútaže,“ uvádzajú signatári s tým, že zahraničná služba je inštitúcia, ktorú sa podarilo budovať v kontinuite, profesionálne a bez neprimeraných, stranícky motivovaných zásahov.Signatári pripúšťajú, že vyjadrovať sa verejne takýmto spôsobom, je pre veľvyslancov v aktívnej službe neštandardné a neobvyklé. „Sme ľudia, ktorí zasvätili svoje životy službe Slovensku a jeho záujmom,“ uvádza sa vo vyhlásení. Veľvyslanci vyzývajú všetkých politických predstaviteľov Slovenska, aby konali spôsobom, ktorý neoslabuje postavenie SR, nevyvoláva pochybnosti o štátnej zrelosti a ktorý tak nedôstojne neponižuje Slovensko a jeho inštitúcie.Minister financií Igor Matovič (OĽaNO ) v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm a premiérom Maďarska Viktorom Orbánom o ruskej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V. Szijjártó na tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní tejto vakcíny.Matovič dodal, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už šesť týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy. Práve z toho dôvodu prišiel podľa vlastných slov požiadať Maďarsko o pomoc pri testovaní tejto zásielky.Na rokovaní sa zúčastnil aj koaličný poslanec György Gyimesi (OĽaNO), podľa ktorého bola „neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na piatkovom rokovaní Matoviča v Budapešti predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou“.