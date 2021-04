Biskupi netrpezlivo očakávajú uvoľnenie opatrení, veriacich povzbudzujú k návratu do kostolov

Veriacim ďakujú za trpezlivosť

Oslobodení od bohoslužieb

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenských biskupov teší, že epidemická situácia sa zlepšuje a onedlho bude pre veriacich znovu možné zúčastňovať sa na verejných bohoslužbách.Podľa platného semaforu by Slovensko malo čoskoro prejsť z čiernej do bordovej fázy, ktorá umožní konanie bohoslužieb s čiastočnou účasťou veriacich.Ako uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojej webovej stránke, biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov.„Naozaj nás teší, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa podľa platného COVID automatu čoskoro budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách,“ uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. Zároveň pripomenul, že na výzvu slovenských biskupov pomáha Slovenská katolícka charita starším ľuďom pri registrácii na očkovanie. „V súčasnosti, keď je každým dňom čoraz viac ľudí zaočkovaných proti koronavírusu, bude znovu možné vrátiť sa k verejnému sláveniu svätých omší s účasťou veriacich pri dodržaní hygienickým opatrení, ktoré už poznáme,“ povedal predseda KBS.Dodal, že veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá či sociálne siete.