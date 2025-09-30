Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Zo zahraničia

30. septembra 2025

Veľvyslanec spadol z 22. poschodia hotela



Juhoafrického veľvyslanca vo Francúzsku, ktorý v minulosti niekoľko rokov bol členom vlády, našli v utorok mŕtveho pred parížskym hotelom. Okno jeho izby bolo násilím otvorené. Nathi Mthethwa si „rezervoval ...



france_south_africa_ambassador_death_61701 676x1014 30.9.2025 (SITA.sk) - Juhoafrického veľvyslanca vo Francúzsku, ktorý v minulosti niekoľko rokov bol členom vlády, našli v utorok mŕtveho pred parížskym hotelom. Okno jeho izby bolo násilím otvorené. Nathi Mthethwa si „rezervoval izbu na 22. poschodí, ktorej zabezpečené okno bolo vylomené“, uviedla pre agentúru AFP kancelária parížskeho prokurátora.


Telo 58-ročného Mthethwu, ktorý bol blízkym spolupracovníkom bývalého juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu, našli „priamo pri hoteli“, dodala prokuratúra. Zdroj blízky prípadu, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že veľvyslanec trpel depresiami a jeho smrť mohla byť samovraždou. Začalo sa vyšetrovanie.

Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa označil jeho smrť za „okamih hlbokého smútku, v ktorom vláda a občania stoja po boku Mthethwovej rodiny“. Zmiznutie veľvyslanca v pondelok nahlásila jeho manželka, ktorá uviedla, že „večer od neho dostala znepokojujúcu správu“, konštatovala prokuratúra.

Mthethwa pôsobil ako minister umenia a kultúry Južnej Afriky v rokoch 2014 až 2019 a potom ako minister športu, umenia a kultúry do roku 2023, uvádza sa na webovej stránke juhoafrického veľvyslanectva vo Francúzsku. V rokoch 2009 až 2014 bol ministrom polície a v rokoch 2008 až 2009 ministrom bezpečnosti.



Zdroj: SITA.sk - Veľvyslanec spadol z 22. poschodia hotela © SITA Všetky práva vyhradené.

