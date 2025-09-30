Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV.


Tagy: Europoslankyňa Pápež Stretnutie

Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) sa stretla s pápežom Levom XIV. V rámci stretnutia Svätému otcovi tlmočila pozdrav a ...



Zdieľať
lexmann 3 epp 1536x1024_foto_ep 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) sa stretla s pápežom Levom XIV. V rámci stretnutia Svätému otcovi tlmočila pozdrav a opätovné pozvanie účastníkov tohtoročnej púte v Levoči. Pápež mal byť totiž hlavným celebrantom na predmetnej púti, no vzhľadom na to, že bol zvolený za pápeža, napokon na Slovensko nemohol prísť.

Dôležitosť dialógu


„Hovorili sme o význame tohto miesta aj v súvislosti s našim zápasom proti komunistickému režimu," doplnila Lexmann. Stretnutia sa zúčastnila spolu s ďalšími členmi pracovnej skupiny pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Lev XIV. sa im za prácu, ktorú vykonávajú na podporu dialógu a rešpektu medzi ľuďmi, poďakoval.

Iniciátorom stretnutia bola práve pracovná skupina Európskej ľudovej strany pre medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Miriam Lexmann, ktorá je jej súčasťou, poukázala na narastajúcu dôležitosť dialógu.

„Dialóg medzi kultúrami a náboženstvami je nevyhnutný pre mier, vzájomné porozumenie a spoločné dobro. Pritom je dôležitá úcta k hodnotám, ktoré možno nájsť u iných bez toho, aby sme sa vzdali našich vlastných hodnôt. Rešpekt potrebujeme kultivovať zvlášť v dnešnej dobe, keď čelíme mnohým spoločenským výzvam,“ zdôraznila.

Človek a ľudská dôstojnosť


Podľa Leva XIV. znamená byť mužmi a ženami dialógu, ostať hlboko zakorenený v evanjeliu a v hodnotách z neho vyplývajúcich. Zároveň je potrebné pestovať otvorenosť, počúvanie a dialóg aj s tými, ktorí sú z iného prostredia. Rovnako akcentoval, že v centre tohto prístupu musí byť vždy človek a ľudská dôstojnosť, to môže napomôcť posilneniu medziľudských vzťahov a pomôcť ľuďom lepšie žiť v komunite i spoločnosti.

„Európske inštitúcie potrebujú ľudí, ktorí vedia, ako žiť zdravý sekularizmus, teda štýl myslenia a konania, ktorý potvrdzuje hodnotu náboženstva a zároveň zachováva odlišnosť – nie oddelenie alebo zmätok – od politickej sféry,“ uviedol pápež. Spomenul napríklad Roberta Schumana, Konrada Adenauera a Alcida De Gasperiho.


Pred audienciou vo Vatikáne sa Lexmann spolu s predsedom ľudovcov Manfredom Weberom, a ďalšími členmi pracovnej skupiny, stretli s talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim. Po audiencii u Leva XIV. pokračovali stretnutím so štátnym tajomníkom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom. V rámci tohto stretnutia slovenská europoslankyňa otvorila niekoľko závažných globálnych tém. Delegácia absolvovala aj stretnutie s prefektom Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom.




Zdroj: SITA.sk - Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann sa stretla s pápežom Levom XIV. © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europoslankyňa Pápež Stretnutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Drony zničili radar ruského raketového systému S-400 na Kryme
<< predchádzajúci článok
Veľvyslanec spadol z 22. poschodia hotela

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 