Veľvyslanec USA: Máme nástroje na zastavenie výstavby Nord Stream 2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. novembra (TASR) - Spojené štáty by mohli podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), určeného na prepravu ruského plynu do Európy. Podľa tlačovej agentúry DPA to v utorok v Bruseli uviedol americký veľvyslanec pri Európskej únii Gordon Sondland.povedal Sondland počas vystúpenia na podujatí, ktoré v utorok pripravil v Bruseli think-tank Európske centrum pre politiku (EPC).Najväčším podporovateľom sporného plynovodu, ktorý kritizuje aj Európska komisia, je Nemecko. Plynovod obíde kontinentálne trasy v krajinách východnej a strednej Európy, dokončený by mal byť v roku 2019. Štáty ako Poľsko, Slovensko a tiež Ukrajina majú obavy, že prídu o tranzitné poplatky, ktoré v súčasnosti prúdia do štátnej pokladnice pri preprave ruského plynu na Západ. EÚ a viaceré jej členské štáty zároveň kritizujú tento projekt, lebo povedie k zvýšeniu energetickej závislosti Európy od Ruska.Kritikou plynovodu Severný prúd 2 sa netají ani americký prezident Donald Trump, ktorý počas summitu NATO v júli v tejto súvislosti obvinil Nemecko, že jedodal americký veľvyslanec. Zároveň upozornil, že ak sa táto filozofia nepresadí a výstavba plynovodu bude pokračovať, tak prezident USA má k dispozícii "mnoho, mnoho ďalších nástrojov", aby sa pokúsil zastaviť projekt, ktorý jeSondland zároveň poprel, že postoj Washingtonu voči spornému plynovodu je motivovaný záujmom Američanov predávať viac skvapalneného plynu (LPG) v Európe.opísal Sondland situáciu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)